Altra spaccata in Bolognina. Blitz in pieno giorno in pizzeria

Suona ancora una volta l’allarme sicurezza in Bolognina, dove i ladri sono entrati in azione in pieno giorno, sfondando la vetrina di un’attività di ristorazione, portando via la cassa e il denaro all’interno. Nel mirino la pizzeria Carmine e Giusy di via Raimondi, che da 30 anni è un presidio sul territorio. Domenica tutto sembrava tranquillo: "Ho chiuso la pizzeria verso le 14 per poi tornare di nuovo alle 18", inizia il titolare Carmine Mazza, che si è trovato davanti l’amara sorpresa: "In quelle poche ore di assenza, in pieno pomeriggio, qualcuno ha distrutto la vetrina sfondandola, per poi portare via anche il registratore di cassa e il fondo cassa – racconta –. Bologna è diventata una città pericolosa, la Bolognina è abbandonata a sé stessa". Infatti, "è da due anni che in zona viviamo situazioni di insicurezza di cui nessuno si occupa, tra spaccate e danni alle auto – continua Mazza –. Nessuno interviene, ma non ci si rende conto che qui stiamo sfiorando l’insostenibile". Negli ultimi tre anni, "i tentativi di furto sono cresciuti – conclude –. Oggi sporgerò denuncia, ma qualcuno si deve far carico del problema: i bandi non servono. Sarebbe meglio investire quel denaro direttamente in sicurezza". Mariateresa Mastromarino