Altre automobili date alle fiamme E spunta l’ombra del piromane

Attimi di paura ieri, intorno all’una e venti di notte, in via Ponchielli a pochi passi dalla casa di cura Toniolo. Un’auto ha preso fuoco coinvolgendo nel rogo anche altre due automobili parcheggiate lì vicino. L’incendio, sul quale stanno indagando gli agenti della Polizia, sembra essere, secondo una prima e parziale ricostruzione basata anche sulle testimonianze fornite dai residenti della zona, di origine dolosa. Le fiamme hanno coinvolto anche le recinzioni delle abitazioni circostanti.

L’allarme è stato lanciato proprio dagli stessi residenti, preoccupati dalle altissime colonne di fiamme e fumo provenienti dalla strada. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia accompagnate da una squadra dei vigili del fuoco, che ha subito provveduto a estinguere il rogo.

Nell’incendio, fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Le auto, invece, sono state completamente divorate dalle fiamme e quindi distrutte.

Episodi come questi non sono però nuovi in città. Poco più di una settimana fa, precisamente il 23 maggio scorso, vigili del fuoco insieme con polizia e carabinieri erano intervenuti in zona Certosa per un incendio che aveva coinvolto ben sette automobili, parcheggiate a distanza tra loro. Le squadre del 115 intervenute sul posto avevano provveduto a estinguere il rogo mettendo in sicurezza tutta la zona. Le auto date alle fiamme erano nelle vie della Certosa, delle Tofane e De Nicola.

Anche in questa occasione, il rogo era presumibilmente di natura dolosa: continuano le indagini delle forze dell’ordine per individuare, anche a seguito dell’episodio di via Ponchielli, l’autore o gli autori degli incendi.

c. c.