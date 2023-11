Altri 10 punti in città dove trovare il Carlino

Domani i lettori, dalle 7 alle

13, potranno trovare il nostro staff addetto alla vendita del ’Carlino’ anche in dieci punti della città: Via Laura Bassi Veratti 15, Viale Oriani 39, Via IV Novembre 10A, Via Irnerio 11B, Piazza XX Settembre 1, Via del Lavoro 46CD, Via dell’Arcoveggio 45, Piazza Minghetti 1, Via San Felice 47B e Piazza Aldrovandi. Assieme al giornale i lettori riceveranno anche una sorpresa.