Altri 2,2 milioni all’università di Macerata

Due decreti che stanziano altri 2,2 milioni di euro per la ricostruzione delle sedi dell’Università di Macerata danneggiato dal terremoto del 2016. Li ha firmati il commissario straordinario alla riparazione e ricostruzione Guido Castelli. Nel dettaglio, si tratta di 711.000 euro in più per il dipartimento di Economia e Diritto, perlavori di miglioramento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche (valgono complessivamente 2,76 milioni). Altri 1,5 milioni vanno invece per Palazzo Ugolini, che sarà riparato dai danni e migliorato sismicamente. Un intervento che complessivamente vale 5 milioni. "L’Università di Macerata ha saputo cogliere appieno l’opportunità di dare nuova vita alle proprie sedi, grazie alla capacità di intercettare, oltre ai fondi della ricostruzione e a risorse proprie, anche le risorse ministeriali", spiega il commissario Castelli. Che aggiunge: "La presenza dell’Ateneo è fondamentale per il tessuto sociale ed economico di questo territorio".

Dopo la firma del decreto, Castelli ha incontrato il rettore John McCourt per fare il punto, insieme ai tecnici dell’Ateneo e al sub commissario Gianluca Loffredo, sull’avanzamento dell’ordinanza speciale in deroga che regola il piano di ricostruzione del patrimonio dell’Unimc. La programmazione, infatti, comprende anche il dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo Ciccolini, e il Palazzo ex Tribunale.