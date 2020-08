di Federica Orlandi Mentre sta già facendo il giro d’Italia la notizia dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, positivo (asintomatico) al Coronavirus, sono altri 29 i casi di positività registrati a Bologna e provincia, il numero più alto di nuovi contagi in Emilia-Romagna, ieri. Tredici di queste persone hanno sintomi; per 17 è ancora in corso l’indagine epidemiologica. Dei 12 casi su cui sono stati già conclusi gli approfondimenti da parte dell’Azienda sanitaria, quattro sono di rientro dalla Sardegna, quattro sono stati inseriti in nuovi focolai familiari, tre sono stati classificati come sporadici e un contagiato è stato rilevato grazie ai test predisposti sulle categorie più a rischio. Per i 17 su cui sono necessari ulteriori...

Mentre sta già facendo il giro d’Italia la notizia dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, positivo (asintomatico) al Coronavirus, sono altri 29 i casi di positività registrati a Bologna e provincia, il numero più alto di nuovi contagi in Emilia-Romagna, ieri. Tredici di queste persone hanno sintomi; per 17 è ancora in corso l’indagine epidemiologica. Dei 12 casi su cui sono stati già conclusi gli approfondimenti da parte dell’Azienda sanitaria, quattro sono di rientro dalla Sardegna, quattro sono stati inseriti in nuovi focolai familiari, tre sono stati classificati come sporadici e un contagiato è stato rilevato grazie ai test predisposti sulle categorie più a rischio.

Per i 17 su cui sono necessari ulteriori accertamenti, invece, in otto casi si tratta di contatti di pazienti già noti, due sono stati individuati con i controlli al rientro dalla Croazia, quattro sono stati ricoverati per presenza di sintomi, uno ha effettuato i test in quanto categoria e rischio e due sono stati diagnosticati in ospedale, dove si trovavano per problemi non legati al Covid.

"È segno che l’estate sta finendo – commenta il direttore del Dipartimento di Sanità pubblica Paolo Pandolfi –: la gente in questo agosto si è spostata e ha incontrato tante altre persone. L’incremento dei contagi era prevedibile e ci dice che il virus sta ancora circolando. Bisogna fare attenzione, aspetto che forse troppi, in ferie, hanno trascurato".

Restano molti i casi legati a chi rientra da zone a rischio e ieri in via Boldrini, nel gazebo dell’Ausl in cui si fanno i tamponi a chi torna da Croazia, Spagna, Grecia e Malta, si sono registrati disagi. "Avevo l’appuntamento alle 13.55, ma ho dovuto attendere fino alle 14.30 sotto al sole, poi un’altra ora per avere il codice con cui accedere all’esito – racconta Roberto Moruzzi, tornato dalla Grecia –. Al mio arrivo c’erano almeno 40 persone in fila, un’altra ventina attendeva il codice. Quando dopo due ore ho avuto il codice, mi hanno mandato a casa senza alcuna ricevuta perché, hanno detto, il sistema era in tilt. Sono tornato più tardi a prenderla, perché temevo di non avere nulla che dimostrasse che mi ero sottoposto al test come prevede la legge, in caso di controllo", spiega il cittadino.

A riguardo, il dottor Pandolfi chiarisce: "C’è stato un problema nel sistema che stampa le etichette per i campioni, a causa del soprannumero di prenotazioni dell’ultimo minuto. Per offrire un servizio extra infatti avevamo esteso il limite di prenotazione a 12 ore prima dell’appuntamento anziché 24. È stato un errore – riflette – perché molti se ne sono approfittati. C’era troppa gente e il sistema è saltato. Ma ora è tutto rientrato".

Se i contagi aumentano, però, continua a rincuorare il numero di ricoveri: la Terapia intensiva del padiglione 25 del Sant’Orsola, reparto Covid, resta deserta. "Ma se ci sarà la seconda ondata saremo pronti. Con materiali, attrezzature e personale per adulti e bambini, e con tutti i dispositivi di protezione per gli operatori". Lo dice la dottoressa Daniela Di Luca, anestesista rianimatore a capo dell’équipe nel reparto. Dove oggi i pazienti sono cinque, di cui l’ultimo arrivato sabato notte, un 67enne. Con lui, una badante straniera e l’anziano da lei badato (e contagiato), una signora in dialisi, un agricoltore rientrato dall’Albania. L’età media è 60 anni. "Con la riapertura delle scuole e l’aumento dei tamponi è probabile che saliranno i contagi – prosegue Di Luca – Molti asintomatici sono in realtà paucisintomatici che hanno sottovalutato malesseri come qualche linea di febbre, un po’ di mal di testa o di mal di gola. I più ignorati sono i sintomi gastrointestinali, vomito e diarrea, invece spesso si tratta del virus. In questi casi bisogna subito isolarsi, per precauzione".