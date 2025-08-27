Altri due smartphone alla Dozza. Erano nelle celle del Giudiziario

Non due microtelefoni, ma due grossi smartphone. Trovati addosso e nelle celle di due detenuti albanesi, reclusi al primo piano giudiziario della Dozza. Sono stati sequestrati ieri, durante una perquisizione effettuata dai poliziotti della penitenziaria nella sezione più problematica del carcere bolognese. Entrambi i detenuti si trovano nella casa circondariale Rocco D’Amato perché trasferiti da altre carceri per problemi comportamentali. Nello specifico, un cellulare con tanto di scheda sim è stato trovato addosso a uno dei due, che lo teneva nascosto negli slip. Il telefono è stato individuato grazie al segnale di un dispositivo elettronico. Il detenuto ha subito ammesso che il telefono era suo. Nella camera dell’uomo è stata trovata pure una chiavetta usb.

Nel corso della stessa attività, in un’altra cella, è stato trovato un altro smartphone, anche questo dotato di sim e di un cavo usb, nascosto nella coperta sul letto. Ovviamente, entrambi i detenuti trovati in possesso dei telefoni verranno adesso denunciati.

Un problema, quello del traffico di cellulari all’interno della Dozza, che non è certo una novità per la casa circondariale bolognese e si somma a una situazione precaria più volte segnalata dalle organizzazioni sindacali, soprattutto legata al cronico e drammatico sovraffollamento della struttura. Una situazione che pesa anche sul personale di polizia penitenziaria, sotto organico e lasciato solo a fronteggiare un’emergenza la cui soluzione non è, al momento, all’orizzonte.

