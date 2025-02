Altri due telefoni trovati in cella alla Dozza

Altri due cellulari trovati alla Dozza. Questa volta, al Penale, che a breve sarà smantellato per accogliere la nuova sezione distaccata del minorile, dedicata ai giovani adulti. Lo rende noto Salvatore Bianco della Fp Cgil: "Il rinvenimento – dice il sindacalista – è avvenuto durante una perquisizione ordinaria della penitenziaria. I cellulari erano nascosti nelle camere: sono stati sequestrati e i detenuti denunciati. Dalle notizie apprese, uno dei soggetti sarebbe ben noto all’ambiente: in più occasioni in passato sarebbe stato trovato in possesso di altri telefoni cellulari, lo stesso è stato anche più volte allontanato dalla struttura, ma nonostante ciò, altrettante volte è stato sempre riassegnato ‘inspiegabilmente’ all’Istituto bolognese".

Il segretario della Cgil si augura "che l’Amministrazione adotti i dovuti provvedimenti nei confronti dei soggetti, auspicando soprattutto il definitivo allontanamento dalla struttura del detenuto ‘recidivo’" e conclude ribadendo la "preoccupazione per l’imminente apertura delle sezioni per giovani adulti, proprio nel reparto dove sono stati rinvenuti i due cellulari e in altre occasioni sostanze stupefacenti, questioni che mostrano le evidenti debolezze di un sistema organizzativo afflitto da un costante sovraffollamento, carenze di personale e strutturali, in cui inserire un circuito delicato come quello minorile, appare sempre più un volere aggravare una situazione già di per se complicatissima. Sempre di queste ore – conclude – al Pratello ci sono 57 detenuti invece dei 42 previsti, con 4 che sono stati ricoverati in l’ospedale per aver ingerito alcuni oggetti, causando dei danneggiamenti anche durante il loro ricovero in ospedale: una situazione che ha costretto alcuni agenti di penitenziaria a espletare oltre le 24 ore di servizio continuativo".