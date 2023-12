"Altro che fake news. Siamo nel baratro"

Continua a far discutere l’animato consiglio comunale di San Pietro in Casale sul piano di riequilibro per il dissesto da quasi 4 milioni di euro. A intervenire ora è il gruppo locale Potere al Popolo: "Per una volta non possiamo che essere d’accordo col sindaco che su ’Il Resto del Carlino’ afferma, in relazione alla nostra interruzione del Consiglio, che il linguaggio è stato ’inadeguato e non rispettoso delle istituzioni’. Confermiamo, il linguaggio utilizzato dall’amministrazione è stato inadeguato sin dall’inizio di questa drammatica vicenda. Ricordiamo quando sindaco e capogruppo di maggioranza parlavano di ’falsità’, ’informazioni false, tendenziose e fuorvianti’, ’notizie false e prive di fondamento’. Oggi la realtà è peggiore delle fake news che l’amministrazione ci imputava: chiusura della biblioteca ragazzi, aumento generalizzato delle tariffe, lavoratori delle cooperative che non avranno più il loro posto di lavoro". Il gruppo aggiunge: "L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Un lavoro, quello di tante educatrici impegnate da anni nell’erogazione dei servizi all’infanzia, che viene oggi calpestato per colpa di ’errori contabili’, che finalmente vengono ammessi da parte dell’amministrazione. A fronte di questa inadeguatezza, l’unico gesto al quale si possa accordare dignità è la rinuncia alle indennità di carica da parte di tutti gli amministratori, in considerazione del baratro nel quale hanno condotto questo Comune".

z. p.