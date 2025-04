Altro giro di occupazioni. Tocca ai licei Sabin e Righi: "Lepore e Ara vengano qui"

Secondo giro di occupazioni: questa settimana sono di turno i licei scientifici Sabin e Righi. Al Sabin chiare e ‘interne’ le cause della protesta; non pervenute quelle del Righi, che registra la dissociazione ("L’occupazione è l’ultima spiaggia, non è giusto sia la prima") dei tre rappresentanti di istituto Luca Trivisano, Emma Iacovaccio e Bartolomeo Paleari, del presidente del comitato studentesco Filippo Gavina e di alcuni liceali ("Abbiamo riscontrato una mancanza di dialogo"). Questo dopo le occupazioni, concluse con danni e denunce, ai licei Copernico, Minghetti, Laura Bassi e Arcangeli. All’orizzonte si agita anche il Fermi.

Sempre ieri e mirato al servizio 0-6 del Comune hanno scioperato le Rsu (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas Lp, Adi e Cse) dopo quello del 24 marzo di Sgb e in vista delle elezioni del 14-15-16 aprile. Il molteplice schieramento, informa il Comune, registra 447 adesioni di cui alla materna 71 (17,7%) maestre e 24 (15,6%) dade, al nido 271 (46%) educatori e 81 (31,4%) dade. Alla materna 170 sezioni aperte e 23 chiuse; al nido 78 chiuse e 47 aperte.

Al Sabin, l’occupazione desta "molte preoccupazioni per la sicurezza" alla preside Rossella Fabbri, memore dell’assalto notturno di esterni di un paio di anni fa. "L’occupazione è una sorta di rito di passaggio che devono fare", osserva. Le loro tematiche sono "importanti e potrebbero avere risalto in modo più sicuro". La protesta è comunque differente rispetto alle altre. Intanto Osa, il collettivo vicino a Potere al popolo e Usb, resta fuori da via Matteotti. L’occupante è il collettivo del Sabin che rivendica la sola appartenenza al liceo e ha già annunciato che pagherà eventuali danni.

Diverse anche le cause: certo non mancano aspetti a più ampio respiro, ma la maggior parte guarda in casa. Diciassette pagine, con sitografia finale (gli under 18 navigano in rete), firme e indice che analizzano cosa non funziona. Che la protesta avesse una dimensione locale lo si poteva intuire fin dal lenzuolo appeso: non il solito "Sabin occupato", bensì "Lepore, Bassi, Ara vi aspettiamo qua. Colle (ttivo) Sabin".

Poi c’è il tema spazi: il liceo è in asfissia da aule. Le famose quattro in bioedilizia, promesse mesi fa dal Comune quando tolse la succursale al polo dinamico per darla alla media Besta, sono arrivate solo lunedì. Così cinque classi sono state costrette a ruotare, due sono state infilate in laboratorio. I liceali raccontano di come i tecnici abbiano annunciato che ci vorranno quattro anni per la succursale: "Essendo realisti, il ritardo è pressoché assicurato".

Una sede che, calcoli alla mano, "non tiene conto delle prospettive, basandosi solo sui numeri attuali destinati a crescere". Oltretutto senza palestra, con buona pace del liceo sportivo. Così tra prefabbricati, palestre esterne (costo del trasporto a carico della Città metropolitana) "in 4 anni sono stati spesi almeno 2 milioni di euro". Perché, si domandano, non usare il Dlf, appena acquistato dal Comune? E accusano: "Ormai da 10 anni, la nostra scuola ha problemi di spazi. Chiediamo che venga progettata una succursale che tenga conto delle reali esigenze".

E ancora: "Da mesi si parla di inserire una pista ciclabile" dentro al Sabin. Zero progetti per "valutare gli impatti", ma molte "preoccupazioni". Dalla convivenza studenti-ciclisti alle intrusioni di estranei, fino all’ostacolo ai percorsi di evacuazione e degli spazi sottratti alla socialità. "Chiediamo maggiore trasparenza e un coinvolgimento attivo", rivendicano i liceali. Bocciato l’aumento del biglietto del bus, che non ne incentiva l’uso, e chiesta più flessibilità per i pendolari (e non) che ritardano l’entrata a scuola a causa di un disservizio dovuto ai mezzi pubblici.