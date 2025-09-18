Altro incidente vicino all’Interporto. All’ospedale un uomo di 51 anni

Giornata nera, quella di ieri, sulle strade di Bologna, soprattutto in A13 dove, nel tardo pomeriggio, si sono verificati ben due incidenti.

Il primo, e più grave, è avvenuto poco dopo le 17, all’altezza del chilometro 9+700, quasi al casello dell’Interporto di Bentivoglio, nella corsia sud, ovvero da Ferrara verso Bologna. Una moto di grossa cilindrata, condotta da un uomo di 51 anni, ha tamponato, per cause da chiarire, forse un malore o una distrazione, l’auto che la precedeva.

Il 51enne è caduto a terra riportando gravi lesioni. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso: il motociclista è stato portato all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Illeso il conducente del mezzo tamponato dalla moto.

Poco dopo, prima delle 19, sempre nella corsia sud, ma all’altezza di Altedo di Malalbergo, si è verificato un tamponamento tra un’auto e un camion, ma nessuno è rimasto ferito, per fortuna, in modo grave.

Per fare i rilievi di entrambi gli incidenti sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale della sottosezione di Altedo di Malalbergo. Nella corsia sud si sono verificati rallentamenti importanti a seguito del primo incidente, quello delle 17, che si sono, poi, accentuati a causa del secondo incidente.

z.p.