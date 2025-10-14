’Altrove o altre volte’ in mostra. Quattro artisti uniti dall’iperstile

Quattro artisti di generazioni e percorsi pressoché diversi e che, in apparenza, non hanno molto in comune. A riunirli in una mostra ci ha pensato Alberto Zanchetta, curatore della collettiva intitolata Altrove o altre volte appena aperta alla Otto Gallery. Fino al 20 dicembre, in via d’Azeglio 55 sono esposte opere di Lucio Pozzi, Sean Shanahan, Luca Pancrazzi e Andrea Facco. "Ogni ambiente – afferma Zanchetta – ha una sua identità: nella prima sala, ad esempio, Pozzi presenta un’opera figurativa; nella seconda, una composizione più geometrica e nella terza una variazione ulteriore. Mi interessava mostrare come un artista possa muoversi con libertà tra soggetti e tecniche differenti, senza essere costretto ad un solo linguaggio".

Italiano naturalizzato statunitense, Lucio Pozzi (Milano, 1935) è un artista conosciuto soprattutto per la sua pittura analitica e per la capacità di mettere costantemente in discussione i confini del linguaggio visivo. Accanto a lui, Sean Shanahan (Dublino, 1960) – irlandese trapiantato in Italia, di cui molte opere fanno parte della Collezione Panza – conduce una ricerca focalizzata sulla monocromia e sulla relazione tra colore, luce e spazio architettonico. Luca Pancrazzi (Figline Valdarno, 1961) porta il suo eclettismo, attraversando pittura, installazione e disegno per indagare la percezione dell’immagine e la sua frammentazione. Infine, Facco (Verona, 1973), il più giovane del gruppo, affronta invece la pittura come riflessione concettuale sul vedere e sul rappresentare, spingendo la figurazione verso una dimensione mentale (foto).

"Non esiste un vero filo conduttore, se non la pittura stessa – prosegue Zanchetta – intesa come campo aperto di possibilità. Gli artisti sono di generazioni diverse e si avvalgono di tecniche differenti, ma condividono quella che io definisco ’iperstile’, ovvero la capacità di attraversare più linguaggi e discipline mantenendo coerenza. Spesso le mostre rivelano solo una faccia del lavoro degli artisti, qui volevo far emergere le molte sfaccettature". E conclude: "Altrove o altre volte si costruisce nello spazio, nel dialogo tra le opere. C’è un gioco di relazioni, di rimandi, di disseminazioni. Credo che la pittura oggi non abbia ancora esaurito ciò che ha da dire".

