Alunni in corteo per Gaza, polemica a Marzabotto

L’intento era partecipare a una marcia di pace, il risultato è stata una serie di lamentele da parte dei genitori di alcuni alunni.

Tutto parte dall’iniziativa della scuola del 6 ottobre scorso: far partecipare alcune classi della scuola secondaria, primaria e dell’infanzia alla Local March (per Gaza). Peccato che la circolare, inviata come da prassi ai genitori, ad alcuni sia arrivata alle 8.55 della mattina del 6 ottobre, quando i bambini erano già in classe e i genitori al lavoro, quindi impossibilitati a scegliere se mandare o meno a manifestare per la Palestina i propri figli. Da qui, alcuni genitori hanno esternato disappunto, non condividendo il fatto che il proprio bimbo sventolasse la bandiera palestinese in un corteo, visto "che – racconta una mamma – a casa abbiamo deciso di non parlargli di guerre e morti".

La circolare della preside Rossella Fabbri, in cui s’invitavano gli alunni a partecipare alla marcia, spiegava la ratio dell’iniziativa: "Non si è mai troppo piccoli per fare la propria parte". Ma quella circolare non è stata recapitata a tutti in tempo utile, creando un gran pastrocchio burocratico-organizzativo.

"La circolare era pronta il 2 ottobre, ma non sono stata informata dalla segreteria non solo che fosse pronta, ma anche che prevedesse la mia firma che ho apposto venerdì pomeriggio (3 ottobre, ndr). Sabato la scuola è chiusa per cui è stata inviata solo il 6 mattina", dice Fabbri, specificando che l’inghippo ha riguardato solo due classi delle elementari. A complicare la questione, poi, la presenza alla marcia di un esperto esterno.

Morris Battistini, capogruppo di Forza Italia, attacca: "Secondo le segnalazioni di un gruppo di mamme, i bambini si sarebbero ritrovati davanti al municipiocon adesivi della bandiera palestinese sui giubbotti e bandierine in mano, invitati a gridare “Palestina libera!”. Sempre secondo quanto riferito dai genitori, durante la manifestazione un soggetto esterno alla scuola avrebbe intrattenuto gli alunni con un racconto sulla guerra, utilizzando toni molto forti. La comunità scolastica ha bisogno di educazione, non di propaganda, serve un’inchiesta interna". La preside è corsa ai ripari. E ieri ha emanato una circolare dove si dettaglia "che se a un evento c’è un esperto esterno, le famiglie devono essere informate e un loro rappresentante deve essere presente".

Rosalba CarbuttiFederica Gieri Samoggia