Alunni in lutto per la regina William e Kate ringraziano

La scuola di Anzola manda una lettera di condoglianze per la morte della regina Elisabetta II alle altezze reali, il principe William e la principessa Catherine Middleton di Galles, e Kensington Palace risponde. L’istituto comprensivo scolastico De Amicis, di Anzola ha partecipato recentemente al modulo del Programma operativo nazionale di lingua inglese per la scuola primaria ‘In tutte le lingue del mondo 1’. E’ il progetto di lingua inglese, che si sviluppa grazie al Pon ‘Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’, che è stato guidato dalla docente esperta Rudina Kocillari e dalla tutor Laura Fernandez Morales. E che ha visto la partecipazione di tantissimi alunni e alunne della scuola primaria Caduti per la libertà e Arcobaleno.

"Nel contesto del modulo di lingua inglese – spiega Kocillari – abbiamo pensato di mandare una lettera alle altezze reali, il principe William e alla principessa Catherine Middleton di Galles invitandoli a partecipare a una delle lezioni del Pon e soprattutto per esprimere la nostra vicinanza con bigliettini, frasi e disegni, per la perdita di sua maestà la regina Elisabetta II. E con infinita e sentita gratitudine e con grande sorpresa recentemente abbiamo ricevuto una risposta direttamente da Kensington Palace". Nella missiva reale, i principi hanno ringraziato per le parole gentili che la scuola di Anzola ha scritto e per essere stati loro vicini riguardo alla perdita della regina. I reali hanno fatto presente che i messaggi degli alunni hanno dato loro grande conforto in un momento così delicato. Allo stesso tempo gli alunni, il dirigente scolastico Raffaele Paparcone, la vicepreside Simona Librandi, la direzione dei servizi generali e amministrativi, il personale scolastico e amministrativo, hanno accolto la notizia della missiva reale con grande entusiasmo e gioia.

"Questa risposta che abbiamo ricevuto – aggiunge Kocillari – è un segno attivo e gioioso di una scuola che promuove la comunicazione, l’inclusione, l’apprendimento formale, non formale e informale in ogni contesto, di una scuola che valorizza una comunicazione reale e concreta. Comunicazione che unisce e crea ponti tra i popoli, culture e che ci fa sentire protagonisti e cittadini del mondo".

Pier Luigi Trombetta