Alunni in visita al commissariato per la Giornata della gentilezza

Alunni delle elementari al commissariato della Polizia di Stato di San Giovanni in Persiceto. L’occasione è stata la ‘Giornata mondiale della gentilezza’. Protagonisti dunque gli alunni delle terze classi della scuola elementare Quaquarelli che l’altro giorno hanno fatto una visita a sorpresa agli agenti, ai graduati ed ai dirigenti del commissariato. Ma i bimbi non sono andati a mani vuote. Perché hanno portato ai poliziotti i loro colorati disegni che hanno realizzato per la ‘Giornata della gentilezza’. "Il commissariato di San Giovanni – spiega una nota della Questura – è stato omaggiato da parte dei bambini di cartelli raffiguranti messaggi di gentilezza in lingua inglese. Una bellissima occasione per iniziare una riflessione congiunta sui temi della legalità e per educare i più piccoli, cittadini del futuro, a praticare la gentilezza". La ‘Giornata mondiale della gentilezza’, si celebra il 13 novembre, e questa ricorrenza offre lo spunto per invitare i più piccoli a riflettere sull’importanza di essere gentili con tutti.

Questa giornata vuole trasmettere il rispetto e la gentilezza, valori fondamentali su cui intessere relazioni positive e costruttive con gli altri. "Adulti e bambini – si legge ancora nella nota –, nella rispettiva veste di poliziotti e alunni, hanno passato insieme una mattinata in un clima di festa".

p. l. t.