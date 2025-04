Alunni nella caserma dell’Arma per imparare il valore della legalità

Una giornata eccezionale, quella degli alunni delle scuole di Medicina nella sede della Tenenza dei carabinieri: la caserma ha aperto le porte e accolto gli alunni delle quarte e quinte della scuola primaria dei plessi Biagi, Vannini e Zanardi. Continuano in questi giorni gli incontri promossi dal Comando provinciale Carabinieri di Bologna con gli studenti di tutte le età delle varie scuole materne, medie e superiori di Bologna e provincia, affinché i valori della legalità e del senso civico li sostengano nella crescita e per tutta la loro vita. Si è svolto l’ultimo di dieci incontri che si sono tenuti nella locale Tenenza Carabinieri, inseriti nell’ambito del progetto didattico denominato "percorsi di legalità per dare senso al futuro", organizzato dall’Istituto Comprensivo di Medicina, che ha coinvolto complessivamente 300 alunni.

Verso le ore 10, i Carabinieri hanno aperto le porte della caserma e hanno accolto gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria dei plessi Biagi, Vannini e Zanardi, accompagnati dai rispettivi insegnanti, al fine di far conoscere loro quali sono le principali attività istituzionali svolte quotidianamente dall’Arma. Un confronto diretto che ha permesso di trattare assieme a loro, molteplici e importanti temi: dal rispetto delle regole di comportamento e di civile convivenza alle norme basilari del codice della strada, dal bullismo e cyberbullismo ai rischi connessi all’uso improprio dei social network, spiegando le azioni utili per prevenire e contrastare tali delicati fenomeni, nonché esponendo le misure messe in atto dai Carabinieri per supportare e assistere le vittime. Nel corso dell’incontro, la curiosità dei bambini è stata soddisfatta nel vedere le uniformi, i veicoli e gli equipaggiamenti in dotazione ai Carabinieri, utilizzati nelle diverse e quotidiane attività di servizio.

z. p.