Alvira Amor e Julia Heute, ecco una mostra ’Tra loro’

Due artiste spagnole a confronto da oggi alla Labs Contemporary Art, per intuizione di una curatrice e ‘innamoramento’ concettuale e visuale di un gallerista come Alessandro Luppi che cerca sempre di addentrarsi in mondi inesplorati e inedite ricerche. Ecco come nasce Tra loro, bi-personale di Alvira Amor e Julia Heute, immaginata da Cecilia Canziani dopo aver visto le opere delle artiste in due mostre differenti, più o meno nello stesso periodo, e aver pensato che sarebbe stato importante e stimolante "azzardare" un incontro all’interno di un altro spazio. "Elvira e Julia– racconta la curatrice – hanno molte cose in comune, ad esempio il fatto di poter essere descritte come artiste che frequentano l’astrazione alla Robert Motherwell e Richard Tuttle, Ellsworth Kelly e Support Surface, con al centro Berta Caccamo; frequentano territori del modernismo brasiliano, la poesia concreta, i calligrammi e hanno una propensione per far espandere la pittura oltre lo spazio del quadro, fino a comprendere l’ambiente e la scultura, ma poco altro, apparentemente". E prosegue: "Esiste un lavoro di ciscuna, che potrebbe sembrare dell’altra, un dipinto fatto di righe diagonali, verde scuro ho nero e né quello di Elvira né quello di Julia sono in mostra e sono anche l’unico punto in cui la loro pratica si incontra a una distanza così ravvicinata".

Infine per entrambe la carta è un materiale d’elezione perché permette una verifica al vero, senza mediazione del rapporto tra forma e colore. Ma come sono entrate le due artiste in galleria? "Con due interventi monumentali per dimensioni – spiega Canziani – ma allo stesso tempo portatili, componibili e che potenzialmente possono essere riassemblati in altri modi e luoghi, assecondando la propensione all’impermanenza e alla felicità del fare". Le due pareti della galleria sono immaginate come due grandi fogli: Elvira Amor interviene con un dipinto murale che combina segno e gesto, accompagnato da una scultura in metallo che rompe la frontalità suggerendo nuovi punti di vista. Julia Huete, invece, allestisce una grande tela sulla quale è applicata una forma nera pittura ritagliata e cucita che acquisisce volume e interagisce con lo spazio circostante.

b. c.