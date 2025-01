Amalia spegne cento candeline: "Ho sempre lavorato in campagna"

Cento anni. Li compie oggi la signora Amalia Malaguti di Calderara. La neo centenaria nacque infatti il 29 gennaio del 1925 a Sant’Agata Bolognese.

"Ho sempre lavorato in campagna – racconta con lucidità Amalia, che vive circondata dall’affetto dei suoi familiari –. Nel 1945 sposai Guido Campagni ed ho avuto quattro figli. Da Sant’Agata ci spostammo poi a Calderara, in via Bazzane, dove continuammo l’attività agricola e dove l’ampliammo grazie al supporto dei figli. Persi mio marito purtroppo nel 1985 a causa di un incidente sul lavoro. Fino a quando il fisico me l’ha permesso sono andata a giocare a tombola, mi sono dedicata alla lettura e al gioco delle carte".

Amalia, bisnonna, vive con alcuni familiari nella casa di famiglia ed è accudita dalla signora Nadia. La neo centenaria ha un buon appetito e non disdegna a tavola qualche bicchiere di buon vino.

"In occasione di questo prestigioso traguardo che ha raggiunto la mamma – dice il figlio Roberto Campagni – abbiamo organizzato una festa in suo onore con parenti e amici. Sarà l’occasione per stare qualche ora insieme ricordando i vecchi tempi e coloro che ci hanno lasciato e raccontando aneddoti e fatti accaduti in passato. Mia mamma esprime ancora i valori di un tempo, ma che dovremmo sempre tenere a mente: la terra, il sacrificio, il lavoro".

p. l. t.