’Amanti’: maschi e femmine tra equivoci e passi falsi nella commedia firmata da Ivan Cotroneo

Sono Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi i protagonisti di ’Amanti’, la brillante e divertente commedia in due atti scritta e diretta da Ivan Cotroneo, in scena al Teatro Celebrazioni da stasera a domenica (festivo ore 18).

La pièce segue la storia della relazione di Giulio e Claudia, che si incontrano per la prima volta davanti a un ascensore nell’atrio di un palazzo borghese. L’appartamento al quale sono diretti è il medesimo: scoprono infatti che entrambi frequentano la stessa analista, la dottoressa Gilda Cioffi, psicoterapeuta specializzata in problemi di coppia. Ben presto i due diventeranno amanti. La loro storia si dipana tra equivoci, imbrogli, passi falsi, finte presentazioni, menzogne, prudenza e guai evitati per miracolo. Fino a quando qualcosa stravolge tutti gli equilibri.

Accanto ai due protagonisti ci sono Orsetta De Rossi, Eleonora Russo e Diego D’Elia che interpretano rispettivamente la dottoressa Cioffi e i partner nella vita “reale” dei due amanti, Laura e Roberto.

’Amanti’ è una commedia sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste.