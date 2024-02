Amato diretto verso la procura generale di Roma

Il procuratore capo Giuseppe Amato (nella foto) è il candidato proposto all’unanimità dalla quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura per l’incarico di procuratore generale di Roma. La proposta sarà portata in plenum per il voto definitivo nelle prossime settimane. Il procuratore Amato si è insediato negli uffici di via Garibaldi nel luglio del 2016: in questi anni alla guida della Procura ha dato impulso a inchieste che hanno portato a decapitare sodalizi dediti non solo al narcotraffico, ma anche allo spaccio al dettaglio nelle piazze della città. Grande impegno anche nella lotta alle organizzazioni di stampo mafioso e alle loro infiltrazioni a Bologna e nel resto della regione. Amato ha purE portato a termine, assieme ai suoi sostituti, l’inchiesta che ha portato alla condanna all’ergastolo del quarto esecutore materiale della strage del 2 agosto alla stazione, Gilberto Cavallini, a quarant’anni da quei tragici fatti.