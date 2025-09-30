Amato, processo d’appello. No a una nuova perizia. I giudici: "Sarebbe inutile"

Nessuna nuova perizia tecnica sulle cause delle morti delle vittime nel processo a Giampaolo Amato, oculista ed ex medico della Virtus basket, accusato di aver ucciso, nell’ottobre 2021 e a 22 giorni di distanza l’una dall’altra, la moglie, la ginecologa Isabella Linsalata, e la suocera Giulia Tateo, in ipotesi di accusa commessi con mix di farmaci, Sevoflurano e Midazolam.

In primo grado, il 66enne è stato condannato all’ergastolo. Per la Corte, un nuovo accertamento sarebbe un ripetere quanto già fatto in primo grado.

Amato arriva in Corte d’Appello in camicia azzurrina e pantaloni blu, per camminare si appoggia alla stampella, scortato dagli agenti di polizia penitenziaria: sembra sereno, ma per tutto il tempo in cui viene letta la relazione dal giudice a latere prende appunti, spesso scuote la testa, specie nei passaggi in cui si parla delle modalità dell’uccisione delle due donne.

In aula ci sono i suoi amici, venuti per sostenerlo, ’Tieni botta’, gli dicono, gli fanno segni con le mani. E arrivano anche i suoi figli, che sostengono che il padre sia vittima di terribile un errore giudiziario. Dall’altra parte, c’è la sorella e figlia delle vittime, Anna Maria Linsalata, si è costituita parte civile tramite l’avvocato Maurizio Merlini. Parte civile anche Nicola Tateo, fratello di Giulia, con l’avvocato Francesca Stortoni.

Ieri, al termine di una lunghissima giornata, la Corte di assise di appello, con presidente Pasquale Stigliano, decide di respingere la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria presentata dai difensori, Franco Coppi (già difensore di imputati eccellenti come Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi) e Valerio Spigarelli. Amato, che è in carcere dall’8 aprile 2023, si è sempre dichiarato innocente. Per i giudici la causa della morte di Linsalata "non è oggettivamente misteriosa", ma è stata diversamente spiegata dai consulenti tecnici delle parti, undici quelli che se ne sono occupati e sono stati sentiti in primo grado.

La materia su cui si dovrebbe svolgere la perizia non è mutata e disporla significherebbe decidere "una reiterazione di accertamenti già svolti in relazione ai quali diversi esperti hanno già formulato i propri pareri professionali", hanno detto. Così anche per Tateo, pur essendo la causa del decesso della donna oggetto di controversia: ma per la Corte non si ritiene che ci sia l’assoluta necessità dell’accertamento tecnico, ai fini della decisione. La Procura generale è rappresentata dall’avvocato generale Ciro Cascone e dalla sostituta pg Antonella Scandellari (la quale ieri in aula ha definito la richiesta di una nuova perizia "un estremo disperato tentativo della difesa"). La prossima udienza sarà il 16 ottobre, per l’avvio della requisitoria della Procura generale.

Per i giudici di primo grado, Amato uccise moglie e suocera non solo per il desiderio di vivere liberamente la relazione con l’amante più giovane e di ereditare il denaro delle sue vittime: la morte delle due donne era, secondo i giudici di primo grado, condizione indispensabile per continuare la relazione extraconiugale che Amato portava avanti da anni ed entrare in possesso delle proprietà di Linsalata. Concetti che sono stati ribaditi anche ieri. Nel motivare quella sentenza, poi, avevano definito Amato "un freddo e spietato assassino" e parlato di "prove inconfutabili" pur in assenza di "una pistola fumante".