Ambasciatori di Bologna premiati dal Comune

Sono 14 i premiati alla V edizione del premio Bologna, la città degli Eventi - Premiazione Bologna Ambassador 2023, in una cerimonina ieri in Cappella Farnese. L’iniziativa si rivolge a personalità autorevoli del mondo accademico, medico, scientifico, professionale, imprenditoriale e istituzionale della città, interessate a candidare Bologna come sede di eventi congressuali o di altra tipologia.

"Grazie al loro prestigio e alla rete di rapporti nazionali e internazionali – spiega il Comune in una nota –, le personalità premiate possono farsi portavoce del valore della destinazione e influenzare le decisioni nella scelta di Bologna per eventi di rilievo, diventando veri ‘ambasciatori’ e ‘ambasciatrici’ del territorio e contribuendo a migliorare la visibilità della destinazione e il suo sviluppo scientifico, culturale ed economico".

I premiati: Angela Grassi (ETA Florence Energie Rinnovabili); Bruna Maccarrone (psicologa e psicoterapeuta); Valerio Carelli (ordinario di Genetica medica, Unibo); Valeria Tiranti (Fondazione Irccs Istituto neurologico ‘Carlo Besta’); Maria Cristina Matteucci (associata in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Unibo); Maurizio Canavari (ordinario di Economia ed estimo rurale, Unibo); Giovanni Martinelli (Irccs Istituto romagnolo per lo studio dei tumori ‘Dino Amadori’-Irst); Claudio Cerchione (Irccs ‘Dino Amadori’-Irst); Antonio Morandi (associato di Elettrotecnica, Unibo); Marco Breschi (associato di Elettrotecnica, Unibo); Maurizio Priori (medico chirurgo); Mario Carlo Baccaglini (Intermeeting); Claudio Domenicali (Ducati Motor Holding); Marco Palmieri (Piquadro).