Ambientalisti,. Nettuno li può giudicare

Gennasi

OSCAR FARINETTI All’inaugurazione, nel novembre 2017, contornato da ministri, cooperatori, visionari, prometteva sei milioni di visitatori l’anno. Mission impossible. Infatti. Ora Mr Eataly annuncia che si sbaracca, preconizza la resurrezione ad aprile, gigioneggia. Storditi soci, istituzioni, dipendenti. Ma che Caab vuol fare con Fico? WOODY ALLEN

Nel suo ultimo film, Coup de Chance, l’ex dittatore dello stato libero di Bananas cucina gli spaghetti alla bolognese. Risolini al Rialto. Prendi i soldi e pappa.

MANUTENZIONE

Se le asfaltassimo bene e spesso, come chiede la gente, le strade diventerebbero piste pericolose, ha svelato un qualificato dirigente della Città metropolitana. Tra il serio e il faceto, partiti di opposizione e social sono andati all’arrembaggio, ottenendo scuse imbarazzate: il tecnico è stato frainteso, lo avete strumentalizzato. Peggio la toppa della buca.

CANTIERE INFINITO

Il consolidamento del Pontelungo, iniziato nell’agosto di due anni fa, durerà sette mesi più del previsto, quindi il doppio senso di circolazione sarà ripristinato solo nel febbraio-marzo del ‘26, salvo nuovi intoppi. Code, disagi, danni. Pontelunghissimo. BASKET FORTITUDO

Anche quest’anno la Fossa dei Leoni, in collaborazione con il Banco della solidarietà, aderisce all’iniziativa ‘Tutti a squola!’. Domenica, davanti all’ingresso della Curva Schull del PalaDozza, prima della partita di esordio in campionato con Chiusi, verranno raccolti astucci, matite, quadernoni, pennarelli, eccetera da donare alle famiglie bisognose. Tifosi da Eurolega, altro che store. BASKET VIRTUS

Doppietta in Supercoppa: la squadra femminile ha conquistato il primo titolo in assoluto, quella maschile il terzo consecutivo. Per quel che conta, e in settembre conta il giusto, due su due. Nero su bianco.