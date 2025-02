"Ambiente e clima, i temi più importanti per i ragazzi"

"Da tempo Selenella investe nei confronti del mondo giovanile, incoraggiando le nuove generazioni" e dunque "siamo entusiasti di aderire a questo progetto". Nasce spontaneamente, in maniera naturale proprio come sottolineato dal presidente Massimo Cristiani, il legame tra Selenella, Consorzio Patata Italiana di Qualità, e il Resto del Carlino. Il gruppo è al fianco del nostro quotidiano per la longeva e storica iniziativa Cronisti in Classe, che offre agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo grado e – in alcuni casi anche di quelle elementari – la possibilità di immergersi nel mondo dell’informazione e di indossare i panni di veri e propri giornalisti.

Le penne fresche e giovani degli adolescenti delle nostre scuole racconteranno le tematiche più calde e a loro più care, interpretando a modo loro l’attualità che ci circonda e della quale sono protagonisti, seppur nel loro piccolo.

Per il presidente Cristiani, uno dei temi che gli alunni potrebbero trattare è "la protezione dell’ambiente", così come "la lotta al cambiamento climatico, oltre all’importanza della sostenibilità ambientale". Questi "saranno protagonisti – ipotizza il presidente di Selenella –, proprio come lo sono sempre anche nelle nostre scelte".

Infatti, "il nostro Consorzio promuove l’educazione a un corretto stile di vita, che deve essere sì alimentare – continua –, ma anche inquadrato nella realtà che circonda i giovani di oggi. Aiutarli a leggere, riflettere, dibattere li preparerà al mondo di domani, in cui valori come semplicità, impegno e rispetto sono per noi fondamentali".

Insomma, la sostenibilità ambientale e la cura del territorio potrebbero essere alcuni dei cavalli di battaglia per i partecipanti all’iniziativa. "Potrebbe essere interessante – conclude il presidente – uno spunto legato al mondo dell’agricoltura e della filiera agricola".

Mariateresa Mastromarino