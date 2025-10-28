Ambiente e cultura, i giovani protagonisti

Quelli appena trascorsi sono stati mesi intensi e stimolanti, per i giovani di Galliera. Nell’ambito del bando GECO 13, co-finanziato da Regione Emilia Romagna e Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, la locale Pro Loco si è fatta capofila di un progetto dedicato a ragazze e ragazzi del territorio, con l’obiettivo di rafforzare le reti di associazionismo locale, partecipazione attiva dei giovani e il potenziamento delle loro competenze personali. Attraverso ’G.G.G – Galliera Giovane e Green’ (questo il nome del progetto), Pro Loco Galliera, di concerto con l’amministrazione comunale, ha scelto di promuovere una serie di attività legate alla sostenibilità ambientale e all’articolo giovanile, mettendo in rete associazioni e gruppi informali del territorio, come la Consulta dei Giovani, l’associazione Plastic Free e lo Spazio G., il locale spazio di aggregazione giovanile del Comune di Galliera inaugurato nel 2023.

A maggio, nell’ambito di G.G.G si è svolta. la presentazione del libro ’Gelo Profondo – La Nuova Era Glaciale’, insieme all’autore, il professor Andrea Segré, con il quale ragazzi e ragazze si sono confrontati su temi come la sostenibilità ambientale e la lotta allo spreco alimentare. Parallelamente a tutto questo, la Consulta dei Giovani ha realizzato, guidata dallo street artist Burla, un dipinto murale dal titolo ’Giovani Radici’, con l’obiettivo di simboleggiare un cambiamento di mentalità nella cura dell’ambiente che vivono i nostri giovani, inteso come Natura ma anche come spazi a loro dedicati: per questo si è scelto lo Spazio G. come sede del progetto, con l’obiettivo di renderlo un luogo attrattivo per nuove progettualità rivolte alle giovani generazioni e uno spazio sicuro dove potersi sperimentare.

Le iniziative G.G.G sono quindi proseguite durante la 171esima Fiera d’Agosto, con un’installazione fotografica allestita all’interno della mostra d’arte di artisti del territorio denominata GallierART, che ha ripercorso le azioni di progetto messe in campo, e durante la quale sono stati distribuiti posacenere tascabili in sughero. "Galliera e i suoi giovani devono continuare crescere – afferma Luca Nifosì, consigliere delegato alle politiche giovanili del Comune di Galliera – e attraverso G.G.G e Giovani Radici, ragazzi e ragazze hanno voluto rappresentare questo obiettivo: un orizzonte sereno e tutto da esplorare, con i piedi ben saldi nella nostra terra".

