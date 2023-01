Ambiente e digitale, trasporti green, volontariato Giovani a confronto sui grandi temi del presente

I ragazzi di oggi si fanno interpreti di istanze forti e richieste concrete. Ne sono consapevoli e nel loro cammino all’interno del mondo scolastico – lungo un percorso che li porterà a diventare cittadini di domani – osservano, valutano e si mettono in gioco nella sfida dei valori e delle priorità da difendere. E così, anno dopo anno, gli elaborati proposti dalle diverse scuole e dalle migliaia di alunni che aderiscono al progetto, dimostrano abilità e interessi non scontati nell’affrontare temi come la pandemia o la guerra in Ucraina, ma anche le grandi sfide del surriscaldamento globale, della tutela dell’ambiente e della sostenibilità o le emergenze legate alla sicurezza nelle città, alla legalità, al degrado urbano, alla valorizzazione del patrimonio artistico, così come il disagio, gli stili di vita fino a spingersi lungo le frontiere sempre più avanzate della ricerca scientifica.

Bravissimi, gli studenti-reporter, sono stati a puntare i riflettori sul mondo del volontariato o sul rapporto con i social e i new media, oggi sempre più presenti nelle loro vite. Ogni volta, lo si vede sfogliando le pagine realizzate dai ragazzi negli anni, emerge dai lavori di questi giovani un approccio giornalistico e critico nell’affrontare i diversi argomenti proposti con passione e impegno all’attenzione dei lettori.

E adesso un’occhiata ai numeri del nostro e vostro giornale, il Resto del Carlino che, anche quest’anno, ha registrato uno straordinario andamento nella raccolta delle adesioni.

Nel complesso si sono iscritte a Cronisti in classe poco meno di 200 scuole per un numero complessivo di oltre 600 classi partecipanti e più di 13mila studenti coinvolti.

Numeri importanti, riferibili ai territori di tradizionale diffusione del nostro giornale, ovvero Emilia-Romagna e Marche. Dal 7 febbraio la parola passa dunque ai veri protagonisti di Cronisti in classe, gli studenti-giornalisti che si confronteranno a colpi di scoop e interviste pubblicando il risultato del loro lavoro nelle pagine dedicate all’iniziativa.

Si prosegue fino a maggio e subito dopo le premiazioni, città per città, per proclamare i vincitori, come ormai accade da tanti anni. La tradizione continua.