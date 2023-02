Ambiente e sviluppo, le strategie del futuro Il sindaco: "Il consumo di suolo va limitato"

Ambiente e pianificazione territoriale sono i temi del convegno ‘Cambiamenti climatici: il suolo e la rigenerazione urbana’ all’Oratorio San Filippo Neri, moderato da Andrea Zanchi, capocronista del Carlino. Promosso da Città metropolitana, l’evento, tenutosi ieri, ha trattato delle conseguenze ambientali e sociali del consumo di suolo. "A livello nazionale non esiste un quadro legislativo che indica cosa immaginare per la salvaguardia del suolo – dice il sindaco Matteo Lepore –. Bologna ha deciso di proporre un’ipotesi di futuro per le città metropolitane, tornando indietro su decisioni non coerenti con gli obiettivi legati al consumo di suolo, come nella logistica: i nostri territori sono oggetto di numerose proposte di insediamenti logistici. Ma dobbiamo dirci che idea di logistica e di lavoro vogliamo avere. Molte di queste opportunità si sono trasformate in cementificazione. Con la Regione abbiamo deciso un nuovo accordo, interrompendo alcuni poli e portando avanti altri interventi".

In quest’ottica è centrale l’unione del territorio: "Senza un governo metropolitano, i comuni vanno in difficoltà spiega l’assessore metropolitano Maurizio Fabbri -. Il Ptm aiuta i territori, dando sostegno e aiuto alle aree fragili". Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha mandato un videomessaggio: "Si avverte la necessità di una strategia di rigenerazione urbana unitaria per la promozione delle città. Siamo chiamati a riorganizzare la città sulla base di modelli più vicini ai bisogni di chi la vive, con la consapevolezza che più si incrementa la qualità delle città, più diminuiscono gli indicatori di disagio sociale e di insicurezza". La rigenerazione urbana coinvolge la società. "La continuità negli interventi di rigenerazione determina il miglioramento delle condizioni sociali - conclude il professore Giuseppe Caia, direttore Spisa-. Per farlo, c’è bisogno di un’adeguata amministrazione". Mariateresa Mastromarino