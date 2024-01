Ambiente, felicità e profitto. Bancolini diventa ’società benefit’

La Bancolini Symbol di Villanova di Castenaso entra nel 2024 con il nuovo statuto di azienda ‘società benefit’. Questa forma giuridica, introdotta in Italia a inizio 2016, consente a imprenditori, manager, azionisti e investitori di valorizzare nel tempo la missione dell’azienda, identificandosi sul mercato rispetto a tutte le altre forme societarie attraverso una forma giuridica virtuosa, che integra nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo e la necessità di bilanciare il profitto con la responsabilità sociale e ambientale d’impresa.

Il nuovo statuto di Bancolini Symbol contiene tre obiettivi. Con il primo, l’azienda si impegna a garantire il benessere di tutti i propri collaboratori, attraverso un modello organizzativo partecipativo, proseguendo sulla strada imboccata due anni fa per diventare una organizzazione positiva, auto organizzata e finalizzata a diventare una organizzazione umanistica, per dirla con le parole del sociologo francese Frederic Laloux che per primo ha introdotto il concetto, appunto, di organizzazione umanistica, poco meno di un decennio fa.

Bancolini Symbol si è già da tempo dotata di un responsabile per la ‘felicità’ per lo sviluppo di una cultura aziendale positiva, che incoraggi la collaborazione, la flessibilità e il benessere delle persone, un percorso che prosegue e che sempre di più dovrà portare ad una cultura aziendale condivisa. Il secondo obiettivo riguarda la creazione di valore nel lungo periodo per i clienti. Infine, il terzo obiettivo è rivolto alla tutela dell’ambiente. In tema ambientale, l’azienda intende favorire progetti di economia circolare, evitando di adeguarsi ai tempi dell’obsolescenza programmata delle apparecchiature e spingendo il più possibile il servizio di assistenza e riparazione.

"Si tratta di un percorso impegnativo e costante nel tempo, una grande opportunità per fare impresa in modo più evoluto e responsabile rispetto al passato, una sensibilità richiesta sempre più dalla collettività e che non mancherà di convincere e coinvolgere in una spirale virtuosa tutti gli stakeholder di Bancolini Symbol", assicura l’amministratrice delegata, Irene Castelli.