Ambra, Geppi e le altre: il sipario è rosa

È un 8 marzo ricco di testimonianze toccanti quello che offrono alcuni palcoscenici cittadini. È un 8 marzo di attrici popolari (Ambra Angiolini e Geppi Cucciari) e di autori amati (Viola Ardone e Mattia Torre) ma anche di esperienze intriganti in sale teatrali più raccolte. Vediamo.

Al Duse domani arriva ‘Olivia Denaro’ (replica sabato 9), lo spettacolo interpretato da Ambra che Giorgio Gallione ha tratto (e diretto) dall’omonimo romanzo della Ardone. "Una storia di coraggio, emancipazione e coscienza di sé", dice il regista.

Il romanzo prende spunto dalla vicenda di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli Anni ‘60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il matrimonio riparatore. All’inizio Olivia è una quindicenne che nell’Italia di quegli anni ("la femmina è una brocca, chi la rompe la piglia") cerca il suo posto nel mondo.

E Olivia, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che impara con lei e grazie a lei a superare ricatti, stereotipi e convenzioni. Perché nel nostro Paese, fino al 1981, lo stupro era considerato oltraggio alla morale e non reato contro la persona. "Abbiamo cercato di tenere il senso della storia – ha detto Ambra Angiolini- , il carattere di lei ma anche il suo fare politica senza sapere di fare politica".

Al Celebrazioni, invece, Geppi Cucciari riporta per una sola sera un allestimento già ospitato su questo palco qualche anno fa: ‘Perfetta’, l’ultimo monologo scritto nel 2018 da quell’indimenticato geniale autore che è stato Mattia Torre (uno dei padri di ‘Boris’, per intenderci). Geppi racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile e spiega come le cose (lavoro, famiglia, tempo libero) vengano vissute in maniera diversa a seconda del periodo. Si ride, certo, ma al contempo si cercano nuove consapevolezze, si gioca sul costume del nostro tempo, ci si abbandona a sfumature malinconiche e forse drammatiche. Leggerezza, pensiero e celia sulle musiche di Paolo Fresu attorno a un contenuto originale e delicato scritto, guarda caso, da un uomo.

Sul tema femminile c’è anche altro in altre ribalte. Alle Moline Alessandra Dell’Atti interpreta Santa Rita da Cascia in una rilettura molto particolare di quella figura sacra elaborata dal romanziere Antonio Moresco per una messa in scena buia ed allusiva. E ancora. Al Dehon la compagnia ‘Amici di Guido’, attenta alle storie bibliche, presenta ‘Ester e l’invenzione del Carnevale’ dedicato al personaggio dell’Antico Testamento.

Alla Sala Centofiori il teatro ragazzi della Baracca ospita invece (di sera) ‘Maxima, solo la luna ci ha visti passare’ allestito dalla compagnia Pandemonium e tratto dal libro di Francesca Ghirardelli: è la storia vera di Maxima che a 14 anni parte dalla Siria per raggiungere l’Olanda. A piedi, in barca, su un camion.

Un’attrice, Silvia Frasson, è protagonista infine al teatro di Calcara de ‘Le voci della sera’ tratto dall’omonimo romanzo breve di Natalia Ginzburg. "Una storia di persone che cercano di sotterrare i pensieri", scrisse Calvino a proposito del libro.

c. cum.