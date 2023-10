Bologna, movida e caos: ambulanza bloccata in via Petroni

Bologna, 4 ottobre 2023 - Una nuova nottata di movida in zona universitaria. Come spesso accade nei weekend e alla vigilia dei festivi, la situazione in via Petroni finisce fuori controllo, tant’è che a causa della folla l’ambulanza rimane bloccata. E non riesce a proseguire.

Folla in via Petroni, l’ambulanza rimane bloccata; un residente riprende la scena: un fermo immagine del video

A testimonianza, c’è il video di Giacomo Minelli, 40 anni, due figli piccoli di 5 e 9 anni, membro dell’associazione ‘Via Petroni e dintorni’ e residente proprio nella zona ‘calda’ della strada con i locali più frequentati: “Sono molto preoccupato. I miei figli ormai hanno un disturbo notturno del sonno, si svegliano in continuazione per il rumore e non riescono più a riaddormentarsi… Stanotte, verso mezzanotte e mezza, l’immagine del caos è l’ambulanza ferma in mezzo alla via che, una volta ripartita, ha avuto intoppi anche su via San Vitale ‘occupata’ – testimonia Minelli – dalle troppe persone che si sono riversate in strada da piazza Aldrovandi, rendendo complesso anche il passaggio degli autobus.

Attacca la Lega con il capogruppo Matteo Di Benedetto: “Questo video è la chiara rappresentazione del fallimento delle politiche del Pd. Cittadini abbandonati, sicurezza mancante, street tutor inesistenti. Sindaco e giunta facciano mea culpa e prendano misure serie per cambiare la situazione”.