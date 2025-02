Ambulanza per dodici mesi l’anno: "Più sicurezza nelle emergenze"

L’ambulanza estiva della Croce Rossa entra in servizio tutto l’anno. Novità positiva grazie all’accordo tra Cri Comitato di Bologna e Ausl che prevede di estendere l’attività dell’ambulanza estiva, finora presente da giugno a settembre, per dodici mesi. Il mezzo, in convenzione col 118, effettuerà servizi di emergenza-urgenza e trasporti inter-ospedalieri su tutto il territorio. Sarà in servizio per dodici ore tutti i giorni e sarà composta da un equipaggio con personale dipendente e volontario.

Questo mezzo si aggiunge a quelli già operativi dell’Ausl, ambulanza e automedica, e a quelli della Croce Rossa locale per i servizi inter-ospedalieri. "Grazie a chi ha lavorato per raggiungere questo importante risultato che amplia il servizio di emergenza sanitaria sul territorio", sottolinea la Cri. Soddisfatte anche l’amministrazione comunale con l’assessore alla Sanità, Giulio Masiello, e la sindaca di Monghidoro, Barbara Panzacchi: "Entrambe le amministrazioni comunali di Loiano e Monghidoro si sono prontamente attivate con unità di intenti al fine di poter garantire alla sezione di Loiano della Croce Rossa e a tutti i volontari il servizio da loro svolto e utile alle nostre comunità anche nelle emergenze. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla sensibilità dimostrata dalla direzione generale dell’Ausl Bologna nella persona del direttore Paolo Bordon".

z. p.