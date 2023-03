Ambulanza super tecnologica per la Pubblica Assistenza

Con una cerimonia ufficiale ieri nella sede di Galliera, la Pubblica assistenza Croce Italia Comuni di Pianura ha inaugurato una nuova ambulanza, la ‘Pianura 35’ che prenderà servizio a Malalbergo. Un altro importante mezzo che è arrivato nelle terre di Pianura, un mezzo dedicato a tutti quei volontari che non ci sono più e che sarà utilizzato dall’associazione nella sua più che trentennale avventura al servizio delle comunità locali.

A parlare di questa importante novità è stato lo stesso Gianni Posillipo, presidente della Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura: "Un nuovo mezzo, acquistato con i fondi dell’associazione, e che ci permetterà di svolgere al meglio e in efficienza i servizi che ci vengono richiesti dalle nostre comunità".

Con lui al varo del mezzo c’erano anche i sindaci dei Comuni di Galliera e Malalbergo: Stefano Zanni e Monia Giovannini. Presenti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Pietro in Casale, i Carabinieri della stazione di Galliera e il comandante della Polizia Locale Reno Galliera. La cerimonia di inaugurazione dell’ambulanza ‘Pianura 35’ ha, poi, visto anche la consegna di una targa al presidente fondatore dell’associazione, Silvano Garuti, per l’impegno e il grande lavoro fatto negli anni. A seguire il taglio simbolico del nastro e la benedizione da parte del parroco Don Lorenzo Pedriali, per un mezzo nuovo, moderno, dotato di tutti i comfort e con le migliori tecnologie esistenti, dal valore di oltre 100mila euro.

L’associazione non si occupa soltanto di emergenza-urgenza, ma svolge nell’arco dell’anno centinaia di servizi di trasporti sanitari sia convenzionati, sia richiesti dalla popolazione, oltre a collaborare con diverse associazioni.

"La Pubblica Assistenza sarà sempre un riferimento per tutti, - ha detto il sindaco di Galliera Stefano Zanni -non solo per i servizi che svolge, ma soprattutto è una realtà sempre presente perché sempre presenti sono i volontari che la animano. L’inaugurazione di un nuovo mezzo è sempre un momento importante per la comunità ma la differenza la farà chi salirà su quel mezzo: i volontari".

Zoe Pederzini