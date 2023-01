Ambulanze a Bologna, l’allarme di Fondazione Catis: "Ci mancano trenta persone"

Michele Musillo

Bologna, 28 gennaio 2023 – Un picco di malati ha ridotto la presenza delle ambulanze di Fondazione Catis sul territorio e allertato la Centrale operativa unificata dell’Ausl che ha ricalibrato l’attività. "Nelle ultime settimane stavamo già soffrendo, anche se il nostro personale non si tira mai indietro di fronte alle necessità e spesso ricorriamo agli straordinari. Però in questi giorni registriamo un picco di malati che si è sommato alle difficoltà pregresse". È l’analisi del presidente di Fondazione Catis, Michele Musillo, che va a fondo del problema. "La realtà è che cerchiamo personale. Quanti dipendenti ci mancano? Almeno trenta, tra autisti e soccorritori. Per farsi avanti è sufficiente avere 18 anni, la patente B e la volontà di operare con i pazienti – spiega Musillo –, poi alla formazione ci pensiamo noi". Ecco la fotografia di Fondazione Catis. "Attualmente abbiamo 272 dipendenti, tra autisti e soccorritori con ruoli intercambiabili e circa cento mezzi, tra una settantina di ambulanze e i Moss, mezzi operativi sanitari specifici, ossia le navette sanitarie –. In questi giorni stanno uscendo meno veicoli e quindi possono aumentare i tempi di attesa del trasporto dei pazienti negli ospedali per un esame diagnostico o il rientro a casa in...