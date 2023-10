Ambulatorio Làbas, finanziamenti dubbi

Il centrodestra non molla la presa su Labas e torna a chiedere chiarezza sulle attività, in particolare sanitarie, che si svolgono vicolo Bolognetti, nonchè su ’chi le sta finanziando’. A tornare sulla gestione dell’ambulatorio di salute popolare aperto in vicolo Bolognetti dal collettivo è stato il consigliere di Fratelli d’Italia Fabio Brinati, ieri durante l’inizio seduta di Palazzo D’Accursio. Brinati, in Consiglio, ha ricordato che a quanto è dato sapere finora è confermata solo l’autorizzazione al funzionamento dell’ambulatorio odontoiatrico all’interno della struttura.