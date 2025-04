Amianto alle Zanotti-De Vigri: "Sarà rimosso a scuole chiuse . Opere per oltre 1 milione di euro"

"Solo per il 2025 l’investimento comunale, sul plesso Zanotti-De Vigri, ammonta a 1 milione e 400 mila euro a cui vanno aggiunti ulteriori 200mila euro, spesi tra marzo e aprile di quest’anno, per il tetto e i circa 300mila euro già spesi dal 2022 al 2024". L’assessore ai Lavori pubblici, Simone Borsari snocciola cifre, anche importanti, che attestano, in modo concreto, l’impegno del Comune sulla media Zanotti e l’elementare De Vigri, entrambe ospitate nello stesso plesso in via del Giacinto. Edificio su cui si è acceso il riflettore a causa del ritrovamento di un pannello di amianto.

Partiamo dall’amianto. "La scuola è sicura. Il pannello, con amianto a matrice compatta, era nascosto tra il controsoffitto e il solaio superiore. Lo abbiamo scoperto proprio perché stavamo lavorando sul tetto e su alcuni pannelli: questo ‘cantiere’ è costato 200mila euro, come avevano già preannunciato alla scuola che, in tutte le sue componenti, ha dato prova di collaborazione e di questo ringraziamo".

Dopo la scoperta dei pannelli, come avete proceduto? "Abbiamo avviato subito un monitoraggio dell’aria con un laboratorio certificato incaricato dal Comune e l’Ausl. Entrambi hanno evidenziato che, negli ambienti, non ci sono fibre di amianto. Zero assoluto".

Ora li rimuoverete? "Sì, da giugno a lezioni concluse. Tutto avverrà secondo normativa. Il plesso sarà pronto per la riapertura a settembre. Per l’occasione, termineremo anche i lavori sul tetto e interverremo sugli interni. Ad esempio, sostituiremo alcune vetrate e le lampade che saranno a led, oltre a tinteggiare".

Costo? "Un milione e 400mila euro".

I genitori lamentano disinteresse del Comune verso la scuola di cui chiedono un abbattimento e la ricostruzione. "Il nostro impegno verso le Zanotti-De Vigri è nei fatti. In questi anni, abbiamo lavorato per mantenere e tutelare la funzionalità del plesso con centinaia di migliaia di euro. Questa ultima ulteriore tornata di interventi renderà la scuola sempre più sicura e attenta alle esigenze della comunità".

Sull’eventualità di nuove Zanotti-De Vigri? "Abbiamo compiuta un’attenta valutazione che si basa su parametri certi: costi-benefici, tempi di realizzazione, consumo del verde, rispetto della continuità didattica e, ultimo ma non meno importante, sicurezza".

Conclusioni? "Dall’analisi di questi fattori, è emerso come non convenga abbattere il plesso, ma che, con gli opportuni investimenti come quelli intrapresi, alunni, docenti e famiglie avranno due scuole in cui potranno stare e studiare bene e in sicurezza".

Incontrerete genitori e docenti? "A maggio nella sede del Quartiere, ci sarò io, l’assessore alla Scuola, Daniele Ara e la presidente del Quartiere Reno-Borgo Panigale, Elena Gaggioli".

