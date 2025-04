Amianto alle Zanotti-De Vigri. Si torna in classe dopo i controlli. I genitori: "Plesso da ricostruire"

Tutti in classe oggi all’elementare De Vigri e alla media Zanotti. Zero fibre di amianto nell’aria. Le due scuole, ospitate nello stesso plesso in via del Giacinto, ieri erano rimaste chiuse a seguito della scoperta di amianto a matrice compatta in un pannello tra il controsoffitto e il solaio superiore. Subito era scattato il monitoraggio ambientale che ora, spiega l’Amministrazione, "non ha evidenziato presenza di fibre di amianto aerodisperse negli ambienti interni del fabbricato". Padrone di casa dei muri, il Comune, a giugno, quindi a lezioni terminate, procederà alla rimozione del materiale contenente amianto.

Inoltre, verrà rifatta l’illuminazione interna e saranno tolte alcune vetrate interne. Ben 236 genitori del plesso De Vigri/Zanotti, tuttavia, hanno scritto, al sindaco, denunciando come "da anni, si trovino in situazione di estremo disagio, in ragione dei problemi strutturali delle scuole". Insomma l’amianto "è solo l’ultimo problema in ordine di tempo. Alcune aule, ad esempio, negli ultimi mesi sono state chiuse a causa delle infiltrazioni che hanno riguardato anche le vicine materne". Il Comune è ben "consapevole del problema, ma continua a ritenere di poter intervenire mediante rattoppi". I prossimi lavori, alla luce dello stato "della scuola, ci inducono a temere che non siano appropriati sia rispetto alla tutela della salute" di tutti sia "dell’adeguatezza della proposta formativa". I 236 chiedono un "interessamento efficace". Non possono esserci "garanzie" con gli "ulteriori rattoppi previsti. È necessario un intervento strutturale di rifacimento delle scuole e dell’area. Come ipotizzato, nell’ambito di un progetto di abbattimento e ricostruzione che non sappiamo perché sia stato abbandonato a danno di quanti frequentano la scuola e del quartiere". Attacca l’amministrazione la consigliera FdI, Manuela Zuntini: "Sono anni che il plesso Zanotti/De Vigri necessita di manutenzioni straordinarie. Il Comune l’ha inserito nel piano dei lavori per demolirlo e ricostruirlo; poi, l‘anno scorso, lo ha stralciato". L’amministrazione "dovrebbe utilizzare i fondi a disposizione per un piano serio di manutenzioni degli edifici. Invece, insegue progetti faraonici e fallimentari, come la media Besta".

