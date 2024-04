Amicizia e benessere: tutti i colori dello sport

Lo sport è divertimento, amicizia, fare squadra, ma anche occasione per imparare valori che ci aiutano ad essere cittadini migliori. Cosa rappresenta lo sport per noi giovani? Ce lo siamo chiesto e ciò che abbiamo capito è che non significa solo svago e divertimento, ma molto di più.

Per noi lo sport è amicizia, socializzazione, gioco di squadra perché senza i nostri compagni non sarebbe possibile né raggiungere un traguardo, né divertirsi. Lo sport però è anche sfogo: ci aiuta a liberarci dallo stress degli impegni scolastici; è una famiglia che ci aiuta a crescere, a maturare, ad avere determinazione e ad accettare le sconfitte.

Sì, perché perdere non è facile, soprattutto quando ti sei allenato tanto per essere all’altezza e temi di deludere le aspettative dei genitori o degli allenatori, oppure temi di essere giudicato dagli amici che hanno avuto un risultato migliore del tuo. Ecco, proprio in quei momenti lo sport ci insegna a non essere invidiosi, ma ad impegnarci ancora di più per migliorarci, per raggiungere i nostri obiettivi e ciò è possibile soprattutto se i tuoi compagni e gli allenatori credono in te, ti danno fiducia. Grazie allo sport impariamo quanto sia importante il rispetto per gli avversari, per i compagni, per gli arbitri e gli allenatori, per le regole.

Quest’anno a Parigi, nel mese di luglio, si svolgerà la 33^ edizione delle Olimpiadi. Nell’antichità era un evento molto importante e sacro perciò, se c’erano delle guerre in corso, venivano fermate per consentire a tutti gli atleti di gareggiare. Oggi purtroppo non è più così, anche se sarebbe bello. Nel passato però, è accaduto che alcuni atleti approfittassero di questo evento per attirare l’attenzione del mondo su alcuni gravi problemi.

Per esempio Tommie Smith e John Carols, durante la cerimonia di premiazione delle Olimpiadi del 1968, per protestare e difendere i diritti degli afroamericani che in quel periodo venivano discriminati negli Stati Uniti, hanno fatto un gesto simbolico: rivolti verso il pubblico, hanno abbassato la testa e alzato un pugno con un guanto nero. Come loro molti altri atleti hanno approfittato della notorietà per fare qualcosa di utile per la comunità. Secondo noi lo sport è anche questo: combattere le discriminazioni, le disuguaglianze, promuovere l’inclusività, perché lo sport è per tutti.

Classe 2B: Ayan, Gaia, Giulia,Francesco, Gabriele C., Gabriele, Giorgia, Matteo, Akram,Thomas,Sebastian, Gabriele M., Serena, Miriam,Aurora, Niccolò, Beatrice, Kaoutar,Yasmine, Alex, Michelangelo, Anna.