Amleto Veggetti, il partigiano della pace

Casalecchio ricorda i 100 anni della nascita di Amleto Veggetti (nella foto), esponente di spicco del Partito repubblicano italiano negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso e in quel periodo consigliere comunale della cittadina sul Reno con i sindaci Floriano Ventura e Ghino Collina. "Il 1° novembre, giorno del suo genetliaco – rivela il figlio Gabriele – in casa mia si ritroveranno amici e compagni di tante battaglie civili che, a Casalecchio, con mio padre hanno percorso importanti tappe per la crescita sociale, culturale ed economica della nostra città". Figlio di Ariodante, allora direttore dei depositi di carburante di Bologna, Amleto Veggetti nell’autunno del 1943 rischiò di essere fucilato per diserzione. Non si era presentato all’arruolamento forzato imposto da Graziani.

"Evitò il plotone di esecuzione – racconta il figlio Gabriele – arruolandosi subito nell’esercito. Ci rimase poco, perché durante un mitragliamento degli Alleati sul fiume Vomano a Roseto degli Abruzzi, saltò giù dal treno con l’amico Rolando Cinelli e, dopo varie peripezie, si rifugiò nel convento di San Gabriele a Colledara. Finito all’ospedale di Teramo per una polmonite, un primario lo introdusse nella brigata partigiana di Giustizia e Libertà ai piedi della Maiella. Con il passaggio del fronte, Amleto e Rolando si arruolano nel neonato esercito italiano con i Gruppi di Combattimento della Friuli e parteciparono alla battaglia campale di Filottrano. Mio padre Amleto entrerà il 21 aprile da porta Santo Stefano nella Bologna liberata". Sfumati i sogni di una carriera in teatro che aveva cominciato alla Soffitta di Bologna con maestri come Luciano Damiani e Sandro Bolchi, nel dopoguerra Amleto Veggetti diventa funzionario della Shell Italiana ed entra in politica con il Pri.

"Appena eletto dal congresso – rivela Gianluigi Amadei, segretario provinciale Pri dal 1989 – volli Amleto Veggetti mio vice. L’avevo conosciuto sin da bambino, da quando mio padre Antonino lavorava al maglificio Gambini di Casalecchio. Da sempre in minoranza, convinsi Amleto a sostenere la Giunta del sindaco Luigi Castagna (1995-2004)". Per Ghino Collina, sindaco di Casalecchio dal 1988 al 1995, Veggetti fu un politico disposto al confronto positivo. "Amleto Veggetti – ricorda l’ex Dc Roberto Mignani, vice sindaco con Castagna – era l’uomo della pace. Non credente, non era anticlericale ed era sempre pronto a lanciare un ponte verso l’avversario". Lucia Bergamaschi, moglie di Amleto Veggetti, a settembre ha compiuto 98 anni e vive a Casalecchio.

Nicodemo Mele