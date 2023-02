Ammaniti: "Racconto la società con l’ironia"

di Claudio Cumani Maria Cristina è bella, ricca e famosa. Ma soprattutto è moglie del presidente del consiglio. Cosa succede allora quando sul suo cellulare arriva un vecchio video compromettente che la riporta al passato? Niccolò Ammaniti nel suo ultimo libro La vita intima (Einaudi) racconta le paure, le ossessioni e i desideri di una creatura fragile e al tempo stesso dipinge uno scenario politico vicino alla nostra quotidianità fatto di talk televisivi, guru mediatici, timori elettorali. E lo fa con un piglio grottesco e un gusto del paradosso che si unisce al senso tragico. Lo scrittore, ai primi posti nelle classifiche di vendita, presenta il nuovo romanzo oggi alle 18 in Salaborsa nell’ambito di La voce dei libri. Dialogano con lui Silvia Avallone e Simona Vinci. Ammaniti, come nasce il personaggio di Maria Cristina Palma? "Ho pensato al problema, comune a tante persone, dell’immagine e all’eterna questione dell’essere e dell’apparire. E ho raccontato i problemi intimi di una donna che riveste un ruolo tanto privilegiato quanto difficile e che non può dire la verità. Una donna debole e poco certa della propria intelligenza chiamata a trovare la forza di vivere giorno per giorno". Sullo sfondo lei racconta una deriva politica...