Amministrative, i paletti di Azione : "No a Sante Alleanze anti-destra"

"Non sosterremo candidati di Fratelli d’Italia e diciamo no anche ad una ‘Santa alleanza’, a prescindere, contro la destra alle amministrative. Se vogliono coinvolgerci, noi partiamo dalla scelta dei programmi e poi sui nomi, per il bene dei cittadini". Queste le parole del senatore e commissario regionale di Azione, Marco Lombardo, che sembrano quindi chiudere alla possibilità che Azione appoggi "un candidato sul quale ci venga chiesto solo di adeguarci", e aprire invece al "sostegno di un profilo competente e riformista. Pertanto, non escludiamo la possibilità di appoggiare un candidato civico alternativo al centrosinistra".

Lombardo, tuttavia, ha annunciato anche l’avvio del dialogo con la segretaria provinciale del Pd, Federica Mazzoni, con la quale resta "la disponibilità a fare un’alleanza ‘per’ governare, non ‘contro’ qualcuno o qualcosa. Noi vogliamo essere trattati alla pari. Abbiamo chiesto di partecipare alla costruzione della coalizione e alla scelta dei candidati sindaci, a partire dai Comuni sopra i 15.000 abitanti. Non credo che si possa chiedere a noi di partecipare alle primarie del Pd, attendiamo dunque una risposta. Anche il segretario regionale Pd, Luigi Tosiani – ricorda Lombardo nel suo monito ai dem – si è detto interessato alla presenza di Azione. E quindi con quale Pd dobbiamo parlare? Siano umili, perché in nessun Comune ci si può considerare già vittoriosi".

Il senatore ha chiuso anche la polemica sulla sua partecipazione al congresso di Fratelli d’Italia. Queste infatti le sue parole in merito alla questione: "Fd’I non è Forza Nuova, per noi non esiste la logica del nemico, ma dell’avversario politico. Ho partecipato su richiesta di Calenda e per rispetto del partito, non perché ne condivido gli ideali".

In ogni caso, dice Lombardo, "oggi c’è un pericolo di competenza, non uno fascista. Noi siamo nati antifascisti, come sottolineato nel nostro nome in cui vi è il richiamo al partito d’Azione".

Serse Soverini, neo-segretario provinciale di Azione, ha fatto chiarezza sulla linea calendiana in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, dichiarando che "il centrosinistra si deve costruire, non siamo aperti ad alleanze di rito", e sul Pnrr, dove "c’è un grave silenzio da parte di tutti e si sta sprecando la nostra unica opportunità di crescita".

