"Amministrative, primarie per il dopo Conti"

Primarie di coalizione per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra alle amministrative del 2024. L’anno prossimo, San Lazzaro eleggerà il successore di Isabella Conti, giunta al termine del suo secondo mandato e non più rieleggibile.

La richiesta di primarie è in un documento firmato da sei esponenti dell’ala riformista del Pd: Benedetta Simon (vicesindaca) e Lucia Chiodini (capogruppo Pd in consiglio comunale), Stefano Borgognoni (segretario del circolo Pd della zona di San Lazzaro Ponticella), Simone Montanari (segretario del circolo Pd della zona Est), Maria Chiara Pieri (responsabile Welfare della segreteria di zona) e Gianluca Quartana (membro dell’assemblea comunale).

I firmatari chiedono che il Pd di San Lazzaro si impegni "a seguire lo Statuto nazionale che indica, all’articolo 24, il procedimento per l’individuazione per le cariche monocratiche istituzionale tramite le primarie di coalizione".

In seconda battuta, se le forze della coalizione "non intendono avanzare candidature in tal senso" si chiede di "procedere alle primarie di partito", come previsto dallo Statuto.

"Mi sembra un documento assolutamente condivisibile", commenta Francesco Critelli, deputato dem. E spiega: "Quando il Pd deve scegliere la figura migliore per le elezioni amministrative – e non solo in comuni rilevanti come San Lazzaro, ma in generale – le primarie sono un importante strumento democratico".

Il ricorso alla competizione delle primarie, continua il deputato, rappresenta "un’importante occasione per coinvolgere iscritti ed elettori nella scelta della candidatura che meglio sappia rappresentare il Pd e il centrosinistra".

Secondo i firmatari del documento, "un’ampia coalizione è la condizione necessaria, ma non certa, per garantire un’elezione fin dal primo turno". Nell’attesa che comincino le grandi manovre per stringere alleanze, parte già il totonomi dei possibili candidati interni ai dem. Si fanno i nomi di candidature forti, che renderebbero inevitabili le primarie.

Secondo indiscrezioni, in pista potrebbe scendere Sara Bonafè, attuale assessora al commercio. Non iscritta al Pd, alle ultime elezioni è stata eletta con la lista della Conti.

Si parla poi di Marina Malpensa, presidente del consiglio comunale di San Lazzaro, membro della segreteria provinciale del Pd, vicina alla segretaria Federica Mazzoni.

Per i riformisti vengono dati in ballottaggio Simone Montanari, la vicesindaca Simon o la capogruppo Chiodini.

Chiunque alla fine sarà in corsa per il centrosinistra, dovrà fare i conti con una pesantissima eredità. La Conti ha infatti stravinto le scorse amministrative totalizzando un 80,84% dei voti. E la sua lista civica ‘Il Futuro oggi’ ha rastrellato, da sola, il 56%.

"I risultati delle ultime elezioni politiche – si legge ancora nel documento dei riformisti dem di San Lazzaro – in cui la coalizione di centrosinistra ha ottenuto nel nostro Comune il 40,81%, e il Pd il 32,11%, ci indicano che siamo il primo partito e che dobbiamo essere il pilastro della futura coalizione di governo della città. Avendo comunque chiaro che il risultato alle elezioni amministrative non avranno un esito scontato".

Luca Orsi