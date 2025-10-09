"Amo i viaggi e i libri: così ne ho fatto un lavoro"

Il famoso sogno nel cassetto di gioventù è diventato il lavoro della sua seconda vita, quella dopo la pensione, ed è nata ’La libreria del viaggiatore lento’ in via Castiglione 61. Manuela Contin, bolognese, lo scorso aprile ha aperto la casa dei libri che ha covato dentro di sé in tanti anni, alimentandola con viaggi e letture, e da oggi alle 18,30, giorno in cui verrà presentato ’Piedi in cammino. Pratica di sentiero’ di Agnese Cammelli, dà inizio anche agli incontri con gli autori. Seguiranno il 16 ottobre ’Fatterelli bolognesi. Il portico più lungo del mondo e il gigante innamorato’ con Federica Iacobelli e il 23 ottobre ’Viaggio in Etiopia’ di Valeria Bindi. Tutto sul sito www.lalibreriadelviaggiatorelento.com

Signora Contin, a volte i desideri si avverano… "Sì, ho lavorato tutta la vita in un laboratorio di ricerca in farmacologia clinica dell’Università e arrivata la pensione ho riportato in luce il mio sogno giovanile, estremamente romantico, di quelli sconsigliati dagli esperti. Sognavo una libreria che combinasse le mie passioni, il viaggio che mi ha accompagnato da sempre e la lettura, la narrativa soprattutto".

Prima di tutto una viaggiatrice o una lettrice? "Con mio marito, con gli amici, abbiamo sempre organizzato i viaggi partendo un po’ all’antica dalle guide, cercando di abbinare dei romanzi letti prima o durante il viaggio, ma anche dopo, per comprendere meglio quello che avevamo visto".

Un sogno romantico e quindi un’impresa coraggiosa. È così? "È proprio così. Prima di aprire mi sono anche iscritta a un corso da libraia per capirne di più e in effetti il corso era proprio impostato sul tema della libreria come impresa. Ci hanno detto chiaramente di stare coi piedi per terra...".

Come si tengono i piedi per terra quando si apre una libreria? "Si tengono a partire dalla selezione, che deve essere accurata e ad esempio cerco di non seguire i best seller. Da lettrice, con poca conoscenza sul campo, sono rimasta colpita dal fatto che i libri hanno una vita da scaffale breve, e dopo tre o quattro mesi, se il libro non è stato venduto, andrebbe restituito al grossista, per la rotazione dei titoli. Ma questo vale per le novità, perché si pubblicano migliaia di libri e molti sono pure scadenti, il 35 per cento non raggiunge neppure un lettore. Il meccanismo è bulimico ma immagino che per stare sul mercato, come editore, devi far uscire tanto. Personalmente tengo poche copie e non appesantisco il magazzino".

Che idea di libreria ha? "L’ideale è creare una comunità che si senta rappresentata da questo binomio guida cartacea-viaggio. Lo spazio è diviso per aree geografiche e chi viene qui trova la guida o le guide, con la selezione di quelle più aggiornate e più insolite, di nicchia, abbinate a romanzi, racconti o saggi relativi al luogo di destinazione. Il filo conduttore può ad esempio essere l’ambientazione e quindi se parliamo di Irlanda potrei suggerire i romanzi della Sally Rooney, per stare sul contemporaneo, ma anche ’Ragazze di campagna’ di Edna O’ Brien che ho letto tempo fa. Mi baso su letture personali e consigli degli amici e credo che si possano anche riscoprire libri che i giovani non conoscono, come ’84 Charing Cross Road’ di Helena Hanff, un classico che amo molto. Prima di aprire, mi sono messa per un anno e mezzo davanti al mappamondo, per cercare di capire quali libri avrei messo nella libreria di casa".