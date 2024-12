Amori che sfidano il tempo. Le coppie d’oro in municipio

Una cerimonia pubblica per premiare gli sposi d’oro di Vergato. Il 21 dicembre scorso, in municipio, il sindaco Giuseppe Argentieri ha consegnato un attestato alle coppie residenti sul territorio comunale che si sono sposate nel 1974. Ventisei, nel complesso, i matrimoni vergatesi che hanno raggiunto la soglia delle cinquanta candeline. Di questi, di fronte al sindaco nella sala consiliare, sono comparse diciotto coppie, emozionate per il traguardo di vita e per il riconoscimento pubblico. Alla consegna delle pergamene erano presenti anche il vice sindaco Stefano Pozzi e i consiglieri comunali Mauro Cinti e Roberto Giusti, fotografo della cerimonia. La celebrazione pubblica delle nozze d’oro è stata introdotta a Vergato dall’amministrazione Argentieri nel 2019, poi sospesa per qualche anno a causa della pandemia.

"E’ sempre coinvolgente consegnare un riconoscimento pubblico alle persone che, da cinquant’anni, sono unite in matrimonio – racconta il sindaco – Queste coppie, nel continuo rinnovarsi del patto originale e reciproco che le lega, mandano alla società un messaggio di speranza e fiducia nel futuro. Per raggiungere i cinquant’anni di vita insieme è necessario un profondo sentimento d’amore che però, da solo, non basta: sono ugualmente importanti la solidarietà e la volontà di comprendere nel quotidiano il proprio coniuge".

f. m.