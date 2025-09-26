Ampliamento della discarica, i comitati: "Pericoli per la salute"

Centinaia di persone si sono riunite nel palazzo comunale di Galliera per fare il punto sul progetto di ampliamento della discarica. A parlare di quanto avvenuto, Maurizio Lodi, del comitato Popolare di Galliera: "I relatori intervenuti hanno spiegato in modo efficace le ragioni del ’no’ a questa nuova discarica, in un Comune che vede la presenza dell’area ex Siapa, già fortemente inquinata, emissioni atmosferiche e traffico pesante veicolare generate dalla centrale a biomassa ed emissioni e produzione di percolato generate dalla vecchia discarica, in un area esondabile e facente parte del cratere del recente terremoto del 2012. Un’area meno indicata dove costruire una nuova discarica di rifiuti industriali pericolosi e non era difficile da individuare".

Dopo che Marzia Calzoni del comitato Ambiente e Salute e Galliera, e Viola Sanna del comitato Popolare Galliera hanno espresso il parere negativo, alcuni esperti hanno illustrato gli aspetti sanitari negativi di un simile progetto, e gli aspetti legati all’inquinamento delle falde acquifere. Il sindaco Stefano Zanni, presente assieme al gruppo di maggioranza, ha spiegato che il percorso di confronto pubblico richiesto dall’amministrazione è nato per informare i cittadini sul progetto e commenta: "Ho ascoltato i due comitati organizzatori e confermato che la posizione comunale sarà di dissenso motivato, giunta a valle non solo del percorso di confronto pubblico, ma anche di approfondimenti tecnici. Il mio ruolo è quello di ascoltare tutti, non solo coloro che si fanno sentire di più, ma anche chi vuole sviscerare i tanti temi che un progetto come questo si porta dietro".

Prosegue Zanni: "Auspichiamo che l’iter si concluda con esito negativo o che ancor prima vi possa essere il ritiro dell’istanza da parte del proponente" e precisa che "Hera ha dimostrato correttezza e dialogo sin dall’avvio dell’iter e giustamente persegue finalità d’impresa come qualsiasi altra azienda". Zanni rilancia sul "ruolo determinante della Regione sul fabbisogno, come confermato da Legambiente".

Zoe Pederzini