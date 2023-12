An-T Days, mercatini di solidarietà. Dai prodotti culinari all’artigianato

Il Natale è solidarietà e quest’anno in città lo è ancora di più: sabato e domenica le vie del centro storico saranno riempite da ben 100 stand del mercatino natalizio solidale ’An-T-Days’, organizzato quest’anno per la prima volta dalla Fondazione Ant, patrocinato dal Comune e con il sostegno di Emil Banca e Reekep. Posizionati lungo i due lati delle vie Ugo Bassi, Indipendenza e RIzzoli, saranno presenti stand di artigianato, enogastronomia, prodotti di bellezza, vestiti vintage. Nello specifico vi saranno 20 espositori di ‘slow food’, per valorizzare i prodotti culinari regionali, 50 degli artigiani di Creartisti e 30 stand gestiti dalla fondazione Ant stessa. Tra questi ve ne sarà uno dedicato al vintage, dal titolo ‘Riempi la Sporta’: con un’offerta di 20 euro si potranno prendere numerosi capi d’abbigliamento, fino a capienza della borsa che verrà data.

Gli obiettivi primari della fondazione Ant sono la solidarietà e la prevenzione, e non mancherà quindi un’Isola della Salute, realizzata con il contributo di Rekeep. In Piazza del Nettuno, dalle 10 alle 13 di sabato e dalle 15 alle 18 di domenica, sarà possibile farsi provare pressione e glicemia da un medico della Fondazione e sarà possibile prenotare una visita gratuita di prevenzione oncologica per il 2024, fino ad esaurimento posti.

"Riteniamo che la prevenzione debba essere un diritto di tutti, e lavoriamo per questo. Quest’anno a giugno avevamo già raggiunto 12mila controlli. Per noi è importante continuare a investire in prevenzione e ricerca", commenta Eleonora Novelli Gazzotti, presidente del comitato Eubiosia Ant. Per i più piccoli poi in piazza Maggiore, sabato dalle 15 alle 17 e domenica dalle 10 alle 13, ci sarà un vero e proprio Babbo Natale che distribuirà dei piccoli regali, con un’offerta libera da devolvere all’Ant, e riceverà le loro letterine natalizie.

Alice Pavarotti