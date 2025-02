Bologna: spaccia anabolizzanti, arrestato il titolare di una palestra chiusa dai Nas

Bologna, 24 febbraio 2025 – Un sessantenne, titolare di una palestra in città, è stato arrestato negli scorsi giorni dai carabinieri del Nas al termine di un'indagine partita dalla morte nell'ottobre 2023 di un personal trainer a Malalbergo. L'esecuzione della misura cautelare dei domiciliari, correlata al sequestro della palestra, è avvenuta a seguito di una serie di accertamenti partiti dal ritrovamento, a casa del personal trainer, di alcune confezioni di anabolizzanti.

Sebbene la causa della morte dell'uomo non fosse legata, stando a quanto emerso dagli accertamenti medico-legali, all'assunzione di queste sostanze, i militari hanno comunque lavorato per accertare chi avesse venduto gli anabolizzanti illegali al personal trainer. Dall'analisi delle conversazioni telefoniche e delle chat sul cellulare di quest'ultimo se arrivati a identificare il titolare della palestra, un sessantenne italiano con vecchi precedenti specifici.

I carabinieri del Nas hanno quindi avviato pedinamenti e accertamenti sul posto, che in più circostanze hanno permesso di osservare altre cessioni e fermare i clienti che avevano appena acquistato la medesima merce dall'indagato. Nelle successive perquisizioni, svolte sia a casa del cinquantenne che in palestra, sono stati trovati e sequestrati oltre 100 barattoli di farmaci e principi attivi e circa 100 fiale di testosterone iniettabile ad alto dosaggio, materiale per il confezionamento e l'etichettatura. Sostanze che, stando a quanto ricostruito dal Nas, l'uomo vendeva sia i frequentatori della palestra che ad altri acquirenti arrivati da tutta l'Emilia-Romagna. Un giro che adesso si è concluso con l'arresto dell'uomo e la chiusura della palestra.