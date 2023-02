Anarchici, chiusa la sede Sgombero all’alba in via Zampieri La polizia sequestra ’Acerchiata’

di Nicoletta Tempera

È durata appena dieci giorni l’esperienza (bis) di ‘Acerchiata’. Ieri mattina, poco prima delle 7, la polizia è arrivata in via Zampieri, per il sequestro del locale, di proprietà di Acer, occupato lo scorso 4 febbraio dagli anarchici. Interrompendo così in anticipo il fitto programma di iniziative già annunciato dagli occupanti per questa settimana. Quando la Digos e il Reparto mobile sono arrivati, nello spazio non c’era nessuno. Sono quindi stati apposti senza tensioni i sigilli del sequestro, disposto dalla Procura dopo la denuncia sporta dal presidente di Acer Marco Bertuzzi il giorno stesso dell’occupazione. Alcuni anarchici, una decina, si sono avvicinati verso via Zampieri solo intorno alle 9,30, quando già gli operai avevano quasi finito di murare gli accessi del locale.

Non si sono verificati disordini, giusto qualche coro. E alle 10 era già calato il sipario sull’ultima occupazione rimasta - per il momento - in città. In piazza dell’Unità la contestazione si è concretizzata in un paio di striscioni appesi, "Sgombero Acerchiata, loro alzano i muri, noi alziamo il conflitto" e "Bolognina museo degli sgomberi", seguiti dalla sigla Acab, in protesta contro il provvedimento "nella città più progressista d’Italia", scrivono sul blog ‘Infestazioni’.

L’operazione della Digos ha ricevuto subito il plauso dell’Acer: "L’intervento tempestivo della polizia in via Zampieri conferma che il contrasto ad ogni forma di occupazioni abusiva è un assoluta priorità: mi congratulo con le forze dell’ordine con cui c’è proficua collaborazione", ha detto Bertuzzi. "Abbiamo subito denunciato gli occupanti a tutela del nostro patrimonio e valuteremo gli eventuali danni arrecati ai locali per altre possibili azioni legali – dice ancora il presidente Acer –. Il locale, dopo questa verifica tecnica, sarà subito reinserito nel bando di locazione delle unità immobiliari commerciali già pubblico sul sito di Acer". "Contro le occupazioni abusive ci deve essere tolleranza zero – è il commento di Stefano Cavedagna di Fratelli d’Italia –. Grida vendetta che a fronte dell’emergenza abitativa Acer lasci liberi degli immobili (a quanto pare pure con il riscaldamento acceso) e ci sia qualche violento che, ciclicamente, li occupa. Anziché fare il Museo delle case popolari, poi, Acer poteva destinare quel milione e 620 mila euro alla ristrutturazione delle case in condizioni indecenti".

Contro lo sgombero si sono schierati l’Unione degli Inquilini e Potere al Popolo, che accusa "la giunta Pd, Verdi e Coalizione Civica" di lavorare "in perfetta continuità con quelle precedenti: invece di smantellare l’idea del ghetto questa viene alimentata e rinforzata. Respingiamo con forza questo modo di vedere la città".