Anarchici in azione alla Bolognina Occupato un locale dell’Acer

di Chiara Caravelli

Rimane alta l’allerta per la minaccia anarchica a Bologna. Dopo la telefonata al Resto del Carlino la mattina del 31 gennaio (su cui è al lavoro la Digos) e le manifestazioni dei giorni scorsi in Piazza Verdi e via del Pratello (muri imbrattati e qualche disagio al traffico), ieri sono tornati in azione anche i collettivi. La protesta – presenti circa una trentina tra attivisti e attiviste – è stata annunciata tramite il canale Telegram ’Infestazioni’.

Il collettivo, di cui fanno parte anche alcuni membri di Xm24, ha occupato l’Acerchiata, locale sfitto di proprietà dell’Acer in via Zampieri 14a, nel quartiere Bolognina. Lo spazio era già stato teatro di un’occupazione nel 2014, prendendo così il nome di A Cerchiata, il simbolo più famoso di tutto il movimento anarchico.

I manifestanti tornano a far sentire la loro voce a più di due mesi di distanza dall’occupazione – nel novembre scorso – del locale di via Stalingrado. In quel caso si protestava contro il caro affitti e l’emergenza casa. Il tempo passa e gli ideali che alimentano la protesta cambiano. Da settimane gli anarchici si sono schierati a sostegno di Alfredo Cospito e della sua battaglia contro il regime di 41 bis, per cui è in sciopero della fame da più di 100 giorni.

"In questa giornata di azioni in solidarietà alla lotta di Alfredo contro il carcere duro, diamo il nostro supporto con le nostre pratiche: riapriamo uno spazio per noi e per il quartiere, contro chi ci vuole addomesticare e chiudere la bocca, contro chi specula facendo guerra ai poveri, per immaginare e costruire insieme nuove resistenze e liberazioni", si legge nella nota diffusa dal collettivo ’Infestazioni’. Dal canto suo, il presidente di Acer Marco Bertuzzi ha fatto sapere che "denuncerà immediatamente l’occupazione".

Duro l’affondo di Fratelli d’Italia che lamenta un livello di degrado sopra i limiti: "Ancora un’occupazione abusiva – attaccano Zuntini, Sassone, Brinati e Caracciolo – da parte di un gruppo di anarchici, non se ne può più. Lepore, invece di perdere tempo ad attaccare Donzelli ed evocare mostri che vede solo lui, si occupi della città". Il clima in città è sempre più teso e la paura della rivolta anarchica non accenna a diminuire.