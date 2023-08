Anarchici, non abbassare la guardia

Le frange della galassia anarco-insurrezionalista sono purtroppo vive e vegete, nonostante gli arresti e le denunce degli anni scorsi che comunque hanno attenuato parecchio la forza operativa di questi terroristi, a cui piace sabotare ferrovie e treni. E’ la loro specialità, oltre ad essere bombaroli professionisti capaci di confezionare ordigni rudimentali molto pericolosi. La guardia non è stata abbassata. Polizia e carabinieri tengono costantemente sotto controllo questi gruppi che restano molto aggressivi. Nel caso della galleria dell’Alta velocità tra Bologna e Firenze sono state sabotate due telecamere e un altro meccanismo. La telefonata che annunciava una bomba (si è rivelato un falso allarme) è arrivata a Bologna. Solito copione, stavolta per fortuna senza vittime. Gli inquirenti di Firenze hanno già individuato un presunto responsabile (frequentatore di un centro sociale nella città toscana) che è stato denunciato. La Procura indaga per attentato alla sicurezza dei trasporti, aggravato dalla finalità terroristica e di eversione. Pare che l’incursione sia stata effettuata come risposta allo sgombero di uno stabile occupato a Firenze. Tra il 2004 e il 2015 sono stati cinque i sabotaggi sulla linea ferroviaria che corre fra Emilia Romagna e Toscana. II Movimento insurrezionalista spesso si salda anche con i No Tav che operano in Piemonte, autori di ripetuti attacchi (anche recenti) ai cantieri Tav.

