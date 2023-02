Allarme anarchici a Bologna. Venti obiettivi sensibili sotto protezione: "L’allerta è massima"

Il prefetto Attilio Visconti è in costante contatto con le forze dell’ordine

Bologna, 4 febbraio 2023 - L’allerta è massima. Il clima è teso. La telefonata arrivata lo scorso martedì al Resto del Carlino – "A Bologna ci sarà un grave attentato per i fatti relativi a Cospito" –, su cui è al lavoro la Digos, ha fatto alzare ancora di più l’attenzione di Prefettura e forze dell’ordine sulla minaccia anarchica in città. Ed è stata proprio "la questione anarchica" il cuore del tavolo del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto ieri l’altro in Prefettura. Non si è parlato d’altro, assicura il prefetto Attilio Visconti. Telefonata anarchica al Carlino di Bologna: "Ci sarà un attentato per Cospito in città". Indagini a tappeto Gli obiettivi sensibili in città "Quanto accaduto è una vicenda spiacevolissima – commenta –. Per questo abbiamo deciso di stilare un elenco di ipotetici obiettivi sensibili in città, che avranno la massima tutela da parte delle forze dell’ordine. Abbiamo rafforzato il controllo delle forze di polizia su ognuno di questi". Quali siano, naturalmente, è top secret: il massimo che trapela è che si tratti di una ventina di luoghi. Con ogni probabilità sedi istituzionali, come potrebbero essere Palazzo d’Accursio o il Comune in...