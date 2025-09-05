"Anas disponibile a posticipare i lavori sulla statale Porrettana"

I lavori delle polemiche sulla Porrettana dovrebbero essere posticipati all’inizio del prossimo anno. La novità emerge dal summit di ieri pomeriggio tra Anas e Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, in prima linea sul tema: "Dall’incontro sono riuscita a raccogliere la disponibilità dell’ente a posticipare l’inizio dei lavori al prossimo anno, in modo da superare la stagione invernale e garantire una conclusione inderogabile entro giugno", puntualizza la meloniana.

I lavori, annunciati nei giorni scorsi, avevano subito acceso il dibattito: il cantiere sulla Statale 64 all’altezza di Lama di Reno, nel territorio del comune di Marzabotto, sarebbe dovuto partire il 20 settembre e durare non meno di 150 giorni, per un tratto di circa 500 metri, in corrispondenza del Ponte dell’Oggiola, con la conseguenza di vedere il traffico di camion e mezzi pesanti deviato sulle strade provinciali, quindi dalla valle del Reno a quella del Setta e viceversa, passando per il centro abitato di Vergato, Grizzana Morandi, Rioveggio, Vado.

Una scelta capace di scatenare i timori di associazioni come Cna, che ha paventato il rischio di "enormi disagi e costi elevati" per i trasportatori e per le attività destinatarie degli approvvigionamenti, oltre al timore di come "il tratto alternativo proposto non sia in grado di sopportare ulteriori aumenti di traffico". L’eventualità di un passaggio dei mezzi pesanti nel centro abitato di Lama di Reno, in ogni caso, era stata immediatamente scongiurata da Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, mentre Anas aveva parlato di "interlocuzioni ancora in corso" con gli enti locali, in vista di un incontro ufficiale in Prefettura che si svolgerà con ogni probabilità la prossima settimana. In ogni caso, entro il 10 settembre.

Ieri, invece, il summit tra Anas ed Evangelisti, che ringrazia l’ente per "la disponibilità e per l’ascolto": "Pur comprendendo la necessità dell’intervento, ho ritenuto doveroso segnalare ad Anas le forti preoccupazioni di cittadini, imprese e associazioni. Un’interruzione così prolungata sulla principale arteria di collegamento del territorio solleva timori concreti. Un altro aspetto riguarda il mantenimento del transito del traffico pesante, pur con eventuali limitazioni che verranno concertate con i territori: è fondamentale preservare questa percorrenza".

Francesco Moroni